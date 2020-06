Saint-Denis : une marche silencieuse pour dénoncer le racisme et les violences policières

Les manifestations en hommage à George Floyd, un noir américain, mort à la suite de son interpellation se propagent. Ces mobilisations contre le racisme et les violences policières trouvent écho à La Réunion. Hier soir, des centaines de personnes ont marché silencieusement à Saint-Denis.

#BlackOutTuesday : un hashtag de soutien aux victimes

Une marche silencieuse à La Réunion

On a tous ressenti un sentiment d'indignation en regardant les vidéos de George Floyd qui s'est fait tuer par un policier aux Etats-Unis. Mais il y a aussi plusieurs manifestations qui se tiennent partout dans le monde. On estime qu'à La Réunion ça doit également se faire. Il faut sortir du silence.

Marine Clain , porte-parole du rassemblement

De Los Angeles, à Washington, en passant par Houston, les manifestations se multiplient et gagnent de l'ampleur aux Etats-Unis, depuis plus d'une semaine. Depuis la mort de George Floyd est devenue le symbole du racisme systémique et des violences policières.Une mobilisation dans les rues du monde entier mais également sur les réseaux sociaux. Des vidéos de manifestations ou encore de bavures policières circulent chaque jour. Mais hier, des écrans noirs ont inondé les réseaux sociaux accompagnés du hashtag "#BlackOutTuesday". Un hashtag de soutien aux victimes de racisme. Des personnalités réunionnaises ont également participé au mouvement. A l'instar de l'ancienne miss et actrice, Valérie Bègue ou encore l'acteur-réalisateur, Manu Payet et le footballeur péi, Dimitri Payet.Des centaines de Réunionnais ont eux aussi tenu à sortir de leur silence en se rassemblant hier soir, dans les rues de saint-Denis.Vétûs d'un t-shirt noir et bougies à la main, tous ces citoyens se sont mobilisés contre le racisme et les violences policières, à la suite de la mort de George Floyd. Un rassemblement autorisé par la préfecture et qui a été relayé via les réseaux sociaux.Après avoir quitté leur point de départ, le Jardin de l'Etat, ils se sont dirigés vers le Barachois, où certains ont plié le genou au sol et levé le poing, tout en gardant une minute de silence. Des gestes et symboles forts en soutien aux victimes et qui ont été repris ces derniers jours dans le monde entier par des manifestants américains, certains policiers mais également par des footballeurs.Cette mobilisation réunionnaise a également était organisée pour faire écho à la manifestation parisienne du collectif "Vérité pour Adama" qui a rassemblé hier, plusieurs milliers de personnes, à Paris. Adama Traoré, également décédé à la suite d'une interpellation des gendarmes, en 2016.Un rassemblement non autorisé par les autorités, des incidents ont émaillé en marge de la vaste manifestation.