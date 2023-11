Saint-Denis : un homme interpellé devant le commissariat, il s'apprêtait à agresser des agents de police

Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre, un homme armé de deux couteaux et d’un tournevis a été interpellé par des agents de police alors qu’il se trouvait sur le parvis du commissariat de Malartic à Saint-Denis. Une enquête a été ouverte

Il est 3h du matin dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre, quand un homme se présente devant le commissariat de Malartic à Saint-Denis. “Il faisait des va-et-vient très étranges juste devant l’hôtel de police”, explique Emeric Coupama, délégué départemental adjoint à Alliance Police Nationale. “Étant en posture Vigipirate, des agents de police ont remarqué le comportement bizarre de l'individu”, indique-t-il.

Un individu armé

D’autres agents de la brigade anti-criminalité (BAC) en fin de service aperçoivent l’homme devant l’hôtel de police. Ils décident de procéder au contrôle de l’individu suspect. “Il était porteur de deux couteaux et d'un tournevis. Il a été interpellé et aussitôt placé en garde à vue”, rapporte Emeric Coupama.

Dans ses dires, selon les agents de la Police nationale, le jour de son interpellation l’homme était venu pour en découdre avec les fonctionnaires de la BAC.

Une enquête ouverte

“Alliance Police Nationale trouve cela inacceptable que des policiers puissent se faire agresser en fin de service, indique le délégué départemental adjoint à Alliance Police Nationale. Sur cette affaire, on attend une réponse pénale à la hauteur des infractions commises par cet individu. Il n’y a pas eu d’agression physique, mais quand on voit la démarche de cet individu, la situation aurait pu être plus grave si on ne l’avait pas intercepté rapidement. On a peut-être évité un drame”, conclut le délégué départemental adjoint à Alliance Police Nationale.