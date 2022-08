Saint-Denis : une journée dédiée à l’emploi des personnes en situation de handicap

Ce jeudi 25 août, le parc des expositions et des congrès de Saint-Denis accueille des acteurs publics et privés, qui se mobilisent pour développer l’emploi des personnes en situation de handicap. L'occasion d'échanger autour de cette thématique avec les principaux concernés.

Ce jeudi, l’Union Nationale des Entreprises Adaptées, UNEA, organise une journée dédiée à l’emploi et au handicap à la Nordev.

Une journée autour du partage

La journée est rythmée par "la volonté de partager des expériences, des bonnes pratiques et de montrer que lorsque les volontés sont réunies, le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap est possible et est une richesse pour le collectif de travail" déclare l’UNEA.

Avant de souligner l’urgence d’agir collectivement et de poursuivre les efforts "dans un contexte de chômage des personnes en situation de handicap toujours difficile, avec près de 500 000 demandeurs d’emploi en situation de handicap en France et un taux d’emploi deux fois plus faible que celui du tout public".

Mobiliser les acteurs de l’économie inclusive

Cette journée est une étape liée à l’Inclusive Tour organisé par l’UNEA, avec le soutien du Ministère du Travail. L’objectif est ainsi de mobiliser des acteurs majeurs de l’économie inclusive avec plusieurs étapes dans toute la France afin de booster l’emploi des personnes en situation de handicap.

A l’occasion de cette première étape dans notre île, des acteurs majeurs de l’économie inclusive en France étaient réunis. L’occasion de promouvoir et de valoriser les Entreprises Adaptées du territoire réunionnais et de comprendre les différentes modalités de coopération possibles avec elles afin de répondre à son Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés, OETH.