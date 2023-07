Accident à Saint-Denis : un mineur de 16 ans en garde à vue après avoir tenté d'échapper à un contrôle routier

Dans la nuit de dimanche à ce lundi 17 juillet, une voiture occupée par quatre mineurs ne s'est pas arrêtée à un contrôle de police et a finalement terminé sa course contre un autre véhicule, à Saint-Denis. Le conducteur, qui a 16 ans, est en garde à vue. Deux policiers se sont blessés lors de l'interpellation.

Harry Amourani / Laurent Figon •

La situation aurait très bien pu déraper la nuit dernière sans le sang froid et le professionnalisme des policiers mobilisés dans le centre-ville de Saint-Denis. Peu après minuit, ces derniers veulent procéder au contrôle d'une voiture possiblement volée qui circule sur le boulevard Lancastel, à Saint-Denis.

Au bord du véhicule ciblé, quatre mineurs dont le plus jeune est âgé seulement de 11 ans, et le conducteur, 16 ans, qui refuse de s'arrêter. La voiture traverse le terre-plein central, arrachant au passage le feu tricolore se trouvant à l'angle avec la rue Labourdonnais, avant finalement de percuter un autre véhicule qui circule dans le sens inverse.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Saint-Denis : un conducteur mineur provoque un accident en refusant de se soumettre à un contrôle de police.

Le plus jeune mineur conduit à l'hôpital, deux policiers blessés

Après l'accident, les policiers interpellent trois des mineurs mais pas le plus jeune qui est conduit au CHU de Bellepierre parce qu'il est blessé dans le choc, comme le rapportent nos confrères du JIR.

Une source proche de l'enquête nous confirme que deux des agents se sont blessés accidentellement en arrêtant le quatuor. Un premier policier souffre d'une fracture de la cheville tandis que le second serait touché au genou.

Le conducteur sera présenté devant un juge

Selon nos informations, le conducteur de 16 ans, qui n'a bien sûr pas le permis, se trouve toujours en garde à vue au commissariat de la rue Malartic, ce lundi 17 juillet. L'adolescent devrait être présenté très prochainement devant le juge pour enfant.

Les quatre mineurs auraient passé la soirée à s'alcooliser et à consommer des stupéfiants et selon des témoins de l'interpellation, le véhicule aurait bel et bien été volé du côté de Sainte-Suzanne. L'enquête se poursuit.