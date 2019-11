Les amateurs de tattoos ont rendez-vous à la Cité des Arts

La 3ème édition de la Convention Tattoo se tient ce week-end à la Cité des Arts à Saint-Denis. Une quarantaine de tatoueurs de La Réunion et d’ailleurs sont présents et réalisent des tatouages de toutes sortes.

Le tatouage se démocratise dans l’île. Désormais accessoire de mode, il perd peu à peu son image de rebelle et de contestataire. Les clichés se font moins durs.Davantage réservés aux hommes par le passé, les tatouages sont désormais aussi prisés des femmes. Elles représentent désormais la moitié de la clientèle.Cette convention est l’occasion de faire découvrir le travail de ces professionnels au grand public. L’occasion donc de se renseigner avant de se décider. Il faut dire que les styles sont nombreux : polynésien, old school, réaliste, biomécanique, chicano, cartoon, tribal. Choisir son style, choisir son motif et choisir les couleurs, ou bien opter pour un " flash ", dessin déjà préparé.Sur cette convention, il est aussi possible de se faire tatouer, à condition d’y être prêt ! Pour la plupart des gens, le tatouage est un effet une décision importante, à laquelle il faut réfléchir avant de passer le pas. Bien souvent, chaque pièce raconte une histoire. Dans le cas contraire, les déçus ou les lassés devront y retourner pour faire couvrir le motif initial.Côté financier, il faut compter environ 100 euros pour 1 heure de travail. Choisir un tatoueur ne se fait pas au hasard, chacun a son style et il faut donc trouver celui qui correspond à ce que l’on souhaite.La Convention se tient jusqu’à 00h30 ce samedi soir, et jusqu’à 19h demain, dimanche 17 novembre.