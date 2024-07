Baccalauréat 2024 : près de 12 000 lycéens découvrent les résultats à La Réunion

Le verdict est tombé ce lundi 8 juillet à 13h30 pour près de 12 000 candidats au baccalauréat à La Réunion. Les résultats sont publiés et consultables sur notre site internet ou dans les lycées de l'île. Le taux de réussite est de plus de 85% au niveau national.

LP / Florence Bouchou •

Cris de joie, embrassades, larmes de bonheur et applaudissements. A 13h30, l’heure était à l’euphorie pour la plupart des jeunes du lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis. Ce lundi 8 juillet, les résultats du bac ont été publiés à La Réunion.

"Je suis très content, j’ai eu la mention très bien, pourtant les sujets étaient durs, s’exclame un nouveau bachelier. Maintenant on va fêter ça avec les camarades pour décompresser". L’an prochain, il ira en fac de sciences.

Ce lundi 8 juillet, les résultats du bac ont été publiés à La Réunion. • ©Imaz Press

Admis, recalé ou rattrapage

Les 11 902 candidats au baccalauréat à La Réunion ont été fixés sur leur sort ce midi. Admis, recalé ou au rattrapage : les lycéens de Terminale ont pu consulter leurs résultats en ligne sur notre site internet ou en se rendant dans leur établissement. Les résultats ont été diffusés pour les filières générales, technologiques et professionnelles. Le taux de réussite est de plus de 85% au niveau national.

L'émotion des lycéens et des parents

"C’était dur, j’ai passé des moments difficiles cette année, raconte émue aux larmes une élèves de Terminale. Mes parents étaient là alors je suis contente, j’ai eu la mention assez bien, je vais aller à la fac en sciences sociales et en attendant je vais faire redescendre la pression". Juste à côté, la maman est fière de sa grande fille. "Elle l’a mérité, elle a beaucoup travaillé", ajoute-t-elle aussi émue que sa fille.

Ce lundi 8 juillet, les résultats du bac ont été publiés à La Réunion. • ©Imaz Press

Un second tour dès demain

Au lycée Leconte de Lisle, élèves et parents se sont rués sur les panneaux d’affichage des résultats à 13h30 pétante. Quelques minutes plus tard, l'un des élèves n’a toujours pas trouvé son nom, l’inquiétude monte. "Je ne suis pas non plus sur la liste du rattrapage, c’est étrange", s’étonne-t-il avant de se diriger vers le bureau de la vie scolaire.

Ce lundi 8 juillet, les résultats du bac ont été publiés à La Réunion. • ©Imaz Press

"Pour être admis au second tour, il ne faut pas avoir une moyenne générale en dessus de 8, explique Maurice Berne, proviseur du lycée Leconte de Lisle. Ensuite, il faut choisir une discipline dans laquelle on va passer l’oral et les professeurs sont ici pour les accompagner dans cette stratégie".

Les élèves au rattrapage passeront l’oral demain, mardi, et les derniers résultats seront rendus jeudi.

En attendant, dans ce lycée du chef-lieu, le taux de réussite au baccalauréat devrait encore atteindre 95 à 96% cette année, selon le proviseur.