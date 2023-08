Contrats d'apprentissage : 24 emplois menacés à Saint-Denis, la maire Ericka Bareigts pointe du doigt le CNFPT

La maire de Saint-Denis Ericka Bareigts réagit à la décision prise par le Centre national de la fonction publique territoriale d'interrompre le financement des formations en apprentissage dans les collectivités. C'est une enveloppe de 250 000 euros en moins pour financer les contrats des 24 apprentis employés par la commune, déplore l'élue.

La maire de Saint-Denis Ericka Bareigts monte au créneau pour dénoncer la décision prise par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, concernant le financement des formations en apprentissage dans les collectivités.

L'élue dionysienne explique que l'organisme en charge de l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public a décidé d'arrêter de co-financer les contrats d'apprentissage en raison d'une "dissension" avec l'Etat.

Revoir l'interview d'Ericka Bareigts sur Réunion La 1ère :

Fin des contrats d'apprentissage : itw d'Ericka Bareigts

"Une démarche très violente pour les jeunes"

"Pourquoi il se retire ? Clairement, dans le courrier qui nous est adressé, on nous annonce qu’il y a une dissension entre l’Etat et le CNFPT. Et à défaut d’accord entre les deux, le CNFPT se retire ! C’est une démarche qui est un peu courte et très violente pour les jeunes", réagit Ericka Bareigts.

La commune emploie actuellement 24 jeunes apprentis. Ce sont ainsi ces 24 contrats qui sont menacés. "Pour la ville de Saint-Denis, c’est 250 000 euros qui ne viendront pas s’additionner aux 250 000 autres que la municipalité finance déjà pour accompagner ces jeunes apprentis".

12 000 jeunes accompagnés pour l'année 2022-2023

"C’est donc 50% de moins de co-financement, calcule Erick Bareigts. C’est un coup de poignard qui est donné par le CNFPT pour l’avenir de ces jeunes qui sont en apprentissage".

Le CNFPT a accompagné environ 12 000 jeunes de 16 à 30 ans pour l'année 2022-2023. Un volume important qu'elle ne serait plus capable d'assumer, alors qu'un budget annuel de seulement 8 000 formations a été alloué par l'Etat.