Coup d'envoi du 35ème Salon de la Maison à la Nordev à Saint-Denis

Le Salon de la Maison a ouvert ses portes ce samedi 27 avril 2024. La 35ème édition de cet événement tant attendu a lieu jusqu’au 5 mai prochain au Parc des Expositions de la Nordev à Saint-Denis. Cette année, plus de 450 exposants sont sur place avec plus de 1 000 stands. Dès l'ouverture, les visiteurs sont déjà nombreux.

Annaëlle Dorressamy / Henry-Claude Elma •

Top départ du Salon de la Maison ce dernier week-end du mois d'avril à Saint-Denis. La 35ème édition de l’événement a lieu au Parc des Expositions de la Nordev, du 27 avril au 5 mai prochain. Au total, près de 100 000 visiteurs sont attendus.

Ils sont plus de 350 exposants cette année. Le développement durable continue d'être au cœur des préoccupations. Cette année, le Salon mise encore une fois sur "l’habitat durable".

Beaucoup de visiteurs dès l'ouverture

Comme chaque année, avant l’ouverture du salon, les visiteurs s'empressent à la Nordev et attendent devant les guichets. Il est également difficile pour les visiteurs de trouver une place de parking facilement aux alentours du Salon.

Si certaines personnes ont des objectifs bien précis, d’autres viennent se promener et s’inspirer des tendances.



"Je suis venu voir ce que les exposants proposent étant donné que j'ai un projet de construction de maison", explique un homme. "Je suis entrepreneur dans le monde du bâtiment. Je suis venu ici pour remplir mon carnet d'adresses et voir s'il y a de nouvelles techniques, de nouvelles choses", dit un jeune homme. "Je suis avec mon mari pour regarder ce qu'il y a. On se balade. On verra bien", lance une jeune femme.

Écoutez les réactions des visiteurs sur Réunion La 1ère :

À peine ouvert, le Salon de la Maison attire déjà beaucoup de monde : réactions des premiers visiteurs • ©Réunion la 1ère

"Un moment important pour l'économie réunionnaise"

Pour Bernard Picardo, président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, le Salon de la Maison est "un moment incontournable, un moment important pour l'économie réunionnaise".

C'est un rendez-vous très important pour La Réunion, pour nos entreprises, pour l'artisanat et pour la population. Ils peuvent rencontrer sur un même lieu, près de 400 exposants dans plein de métiers différents. Bernard Picardo, président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Écoutez Bernard Picardo sur Réunion La 1ère :

35ème édition du Salon de la Maison : Interviews de Bernard Picardo et de Michaël Martin

Les coulisses du Salon de la Maison

Hier, vendredi 26 avril, les exposants s'activaient pour installer les derniers stands.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Salon de la Maison : les coulisses avant l'ouverture de la 35ème édition du Salon • ©Réunion la 1ère

Faire de bonnes affaires

Le Salon de la Maison c'est également le moment de "faire de bonnes affaires", souligne Michaël Martin, directeur général délégué à la Nordev.

C'est l'occasion d'avoir des produits à un prix spécial salon. C'est aussi l'occasion de trouver tout ce qu'on a besoin pour une maison ou un appartement. Michaël Martin, directeur général délégué à la Nordev

La sortie du week-end

Le Salon de la Maison est un événement convivial. Nombreux sont ceux qui se promènent dans les allés du salon en couple ou en famille.

Le Salon est ouvert tous les jours de 10 heures à 19 heures. Le tarif est fixé à 6 euros pour les adultes. Jusqu'au 5 mai, plus de 100 000 visiteurs sont attendus.