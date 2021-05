Covid-19 : déploiement des autotests pour les enseignants et les ATSEM dans les écoles de La Réunion

Harry Amourani avec Hermione Razafinarivo •

En ce lundi 17 mai 2021, c'est jour de rentrée et c'est aussi le jour choisi par le rectorat de La Réunion pour le déploiement des autotests dans les écoles, à destination des enseignants et des personnels communaux y travaillant.

Illustration à l'école Raymond-Mondon, à Saint-Denis, où à l'occasion de cette reprise des cours, la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau et la maire de Saint-Denis Éricka Bareigts ont pu rencontrer l'équipe technique et enseignante.

Visite de la rectrice et de la maire de Saint-Denis dans l'école Raymond Mondon à Saint-Denis, pour distribuer des autotests • ©Hermione Razafinarivo

Deux tests par semaine

C’est dans le réfectoire de l’établissement que professeurs et agents communaux ont pu chacun récupérer un kit composé de cinq autotests. Pratiques et moins intrusifs que les tests PCR, ils sont prévus pour faciliter les tests et permettre ainsi de se dépister soi-même et d'avoir le résultat en 15 minutes.

Six enseignants et six personnels communaux volontaires ont réalisé le test sur place et les résultats étaient d'ailleurs tous négatifs. Mais comme la rectrice l'a expliqué, ces tests devront être réalisés par le personnel à domicile "deux fois par semaine avant de venir au travail".

Au tour ensuite du second degré

Cette initiative a bien été accueillie à l'école Raymond-Mondon. La distribution de ces autotests continue jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le budget de cette première dotation est de 500 000 euros.

"Dans une deuxième étape, ces tests vont être distribués au personnel du second degré, a encore expliqué Chantal Manès-Bonnisseau. Puis ensuite aux lycéens qui eux le feront, bien sûr, avec l'accord de leurs parents et cela se fera sous la surveillance du personnel de lycée, dans un premier temps au moins pour que les élèves s'habituent, et puis ensuite cela évoluera peut-être vers un test que les élèves feront à la maison".