Des agents de la SHLMR placés en garde à vue dans un dossier de corruption

Plusieurs agents de la SHLMR, Société d’Habitations à Loyer Modéré de La Réunion, ont été placés en garde à vue dans un dossier de corruption, mardi 15 février. Ils sont aussi soupçonnés d’abus de confiance, d’après une information révélée par nos confrères de Zinfos974.

LP / Pascal Souprayen •

Hier, mardi 14 février, des agents de la SHLMR, Société d’Habitations à Loyer Modéré de La Réunion, ont été placés en garde à vue dans un dossier de corruption.

"Des relations litigieuses avec des entreprises"

Suite à une enquête préliminaire de la brigade financière de la STPJ, plusieurs agents sont soupçonnés de "relations litigieuses qu'ils pourraient entretenir avec certaines entreprises", écrivent nos confrères de Zinfos974 qui ont révélé l’affaire. Une plainte avait été déposée par la SHLMR en 2021.

Réaction de la SHLMR

Ce mercredi matin, la SHLMR a réagi dans un communiqué. "La SHLMR, victime de ces agissements, coopère pleinement avec les enquêteurs et la justice et entend tirer toutes les sanctions et décisions qui s’imposeront, écrit la Société. Cette affaire, aussi sérieuse soit-elle, ne doit en aucun cas remettre en question l’intégrité et le professionnalisme des 400 collaborateurs que compte l’entreprise".

Un dispositif de détection de la corruption

La SHLMR explique qu’un "dispositif de prévention et de détection de la corruption" est en place depuis 2016. Il s’agit d’un "dispositif d’alerte interne permettant le recueil des signalements des comportements ne respectant pas les impératifs du code de conduite de la SHLMR en matière de probité".

En 2020 déjà, il avait permis de détecter des "comportements non éthiques d’un salarié ayant conduit à son licenciement", rappelle la SHLMR.