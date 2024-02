Un nouveau rassemblement en faveur de la Palestine se tient à Saint-Denis, ce dimanche 11 février 2024. À l’appel du collectif Réunion Palestine, des centaines de personnes se sont réunies pour une marche symbolique. Quelques mois avant, plusieurs manifestations similaires ont déjà eu lieu aux quatre coins de l'île.

Annaëlle Dorressamy / Hermione Razafinarivo •

Ce dimanche 11 février, des centaines de personnes ont répondu à l’appel du collectif Réunion Palestine dans l'après-midi à Saint-Denis. Dans la rue de Paris, les manifestants ont brandi des panneaux et des pancartes en soutien aux Palestiniens de Gaza.

Une manifestation pacifique

“Halte au massacre, halte au génocide !”, crient les manifestants en déambulant dans la rue de Paris. “C’est la quatrième manifestation que l’on fait, lance une manifestante. Les massacres doivent cesser”.

Si les manifestants ont décidé de se rassembler, c’est pour lancer un appel à la paix. Ici, pas de violences, juste une prise de conscience.

“Des milliers d’enfants et de femmes sont massacrés à Gaza dans l’indifférence générale. On ne parle pas de la guerre entre Israël et le Hamas. On dit simplement que des milliers de civils sont bombardés. Il faut cesser tout ça. C’est un mouvement de solidarité aujourd’hui ”, martèle un homme dans la foule.

Des centaines de personnes à la manifestation pro-palestinienne organisée à Saint-Denis • ©Hermione Razafinarivo

Des pancartes de soutien à la Palestine

Nombreuses sont les personnes qui descendent la rue de Paris avec leur pancarte pro-palestinienne.

“Stop aux massacres des civils à gaza”, “Palestine vivra, paix et liberté”, “Cessez-le-feu”, “Stop Génocide”, ou encore “Free Palestine”, peut-on lire sur les pancartes.

Des centaines de personnes à la manifestation pro-palestinienne organisée à Saint-Denis • ©Hermione Razafinarivo

Des centaines de personnes à la manifestation pro-palestinienne organisée à Saint-Denis • ©Hermione Razafinarivo

Des centaines de personnes à la manifestation pro-palestinienne organisée à Saint-Denis • ©Hermione Razafinarivo

“C’est la honte”

Certaines personnes se sont jointes au rassemblement à cause des images choquantes qu’elles ont vu dans les médias. “Les images qu’on voit d’Israël et de Gaza sont insupportables, déplore une manifestante. Ça existe depuis trop longtemps, ça fait des mois que je déprime. Comment des êtres humains peuvent faire ça ? C’est la honte”.

“C’est inadmissible de rester dans sa maison et de se dire qu’il n’y a rien à faire. Moi, du haut de mon âge, j’ai vécu le massacre de Sabra et Chatila en 1982. Et, on a tendance à oublier que ces massacres qui jalonnent l’humanité, depuis trop longtemps, sont abominables. Ce sont des génocides. Rien ne peut justifier ça, rien !”, s’indigne une autre dame.

Pour rappel, le massacre de Sabra et Chatila a eu lieu du 16 au 18 septembre 1982, envers des Palestiniens du quartier de Sabra et du camp de réfugiés palestiniens de Chatila, lors de la guerre civile libanaise et l’intervention israélienne au Liban. Le massacre, d'une violence inouïe, aurait fait entre 700 et 3 500 victimes (NDLR).

Tant que la guerre n’arrêtera pas, le collectif Réunion Palestine compte bien poursuivre les rassemblements “pour la paix”.