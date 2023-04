Des étudiants de l'IAE distribuent des colis solidaires à leurs pairs en difficulté

Parce que la précarité étudiante est une réalité, ces colis trouveront toute leur utilité chez leurs bénéficiaires. Grâce à une action menée par des étudiants de l'IAE, 100 colis solidaires contenant des produits de première nécessité ont été distribués ce lundi 24 avril.

JCTS / Rahabia Issa •

Des petits beurre, de la pâte à tartiner, du sel, de l'huile, de la confiture, du café, du riz, des pâtes, des pommes ou encore une courge butternut, ou des protections périodiques, voilà le contenu des colis confectionnés à destination d'étudiants en difficulté, distribués ce lundi matin sur le campus du Moufia.

Au total, ce sont 100 colis qui vont donner un coup de pouce à ces étudiants. Si les étudiants de l'IAE (Institut d'administration des entreprises) à l'initiative de cette distribution avaient reçu 150 demandes, ce sont 100 colis qui ont été distribués.

Des dons d'entreprises et de particuliers

"On avait le choix entre plusieurs thèmes dans le cadre de notre licence, et on a opté pour l'action solidaire. On s'est dit que les temps étaient durs pour les étudiants, surtout avec l'inflation en ce moment, d'où les colis solidaires", explique Aliya Doba, étudiante à l'IAE de La Réunion.

Depuis septembre dernier, ces étudiants ont réfléchi à plusieurs moyens de remplir leur objectif de distribution de colis solidaires. Orlane Lauret De Guigné, étudiante à l'IAE, explique : "On a fait appel à des entreprises pour qu'elles nous fassent des dons de produits, on a également eu des dons financiers d'entreprise, et enfin on a lancé une cagnotte Leetchi pour récolter des dons de particuliers sur les réseaux sociaux".

"Les aides sont les bienvenues"

Les étudiants venus récupérer leur lot de produits bien utiles étaient en tout cas ravis de pouvoir compter sur ce geste de solidarité.

"Si on est dans une situation d'étudiant non-boursier, les aides sont les bienvenues. Le contenu va nous aider pour quelques jours mais c'est mieux que rien", sourit Sefoudine Soilihi.

A La Réunion, selon les chiffres de l'UNEF, le coût de la vie est 13% plus cher à La Réunion que dans l’Hexagone pour les boursiers, et de 6% de plus pour les non-boursiers.

Dans le département en 2022, les frais étaient de 285 euros en moyenne pour un étudiant boursier logeant chez ses parents et de 776 euros pour un non-boursier. Ils peuvent monter à 3 000 euros pour un étudiant non-boursier qui doit payer lui-même un logement privé.