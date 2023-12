Avant les vacances, les Réunionnais appelés à donner leur sang, l'île est à flux tendu sur le groupe O

Avant les départs en vacances, et à l'aube de la période cyclonique, l'Etablissement français du sang (EFS) appelle les Réunionnais à se mobiliser pour renflouer les stocks, à flux tendu concernant le groupe O. Une grande collecte aux couleurs de Noël avait lieu ce dimanche à Saint-Denis.

JCTS / ND / JE •

Ce dimanche 17 décembre à la mairie de Saint-Denis, c'est une grande collecte de sang qui était organisée, afin de renflouer les stocks particulièrement bas sur les groupes O et B.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Don de sang aux couleurs de Noël à la mairie de Saint-Denis

Cette dernière grande collecte de l'année répond à des enjeux particuliers : non seulement les donneurs habituels vont partir en vacances et seront moins nombreux, mais la période cyclonique est aussi sur le point de démarrer. Or, pendant cette dernière, "pour pouvoir être à l'aise il nous faut un stock de 14 jours", explique le Dr Chabeendranath Rosunee, médecin responsable de la collecte de ce dimanche.

Des utilisations nombreuses

Or, les besoins en sang sont élevés au vu des nombreux usages de ce liquide vital. Les transfusions sont nécessaires par exemple en cas de naissances prématurées, de complications lors d'un accouchement, pour soigner des accidentés de la route... "Il faut du sang de façon constante, et il faut que l'offre suive la demande", achève le Dr Rosunee.

7 jours de réserve sur le groupe O

Aujourd'hui, l'état des stocks n'est pas au mieux, et certains groupes sanguins sont à flux tendu. "On est à 7 jours de réserve sur le groupe O et 12 jours sur les autres groupes", précise le médecin responsable de la collecte.

"Ici à La Réunion on n'est pas encore autosuffisant, on a besoin constamment d'environ 120 poches de sang par jour pour les malades. Donc c'est très important de venir donner son sang si on est en état de le faire", ajoute Cindy Malet, infirmière à l'EFS océan Indien.

"Tout le monde peut venir"

Une vingtaine de bénévoles de l'Etablissement français du sang (EFS), mais aussi des bénévoles du Lions Club pour l'animation encadraient cette grande collecte de fin d'année. A presque 10 heures ce matin, une trentaine de poches de sang avait été prélevées.

Si moins de 200 personnes se sont inscrites, ceux qui le souhaitent sont aussi invités à venir donner leur sang jusqu'à 15 heures ce dimanche.

"Tout le monde peut venir à partir du moment où on a au moins 18 ans et moins de 70 ans et qu'on est en bonne santé. Ce n'est pas plus douloureux qu'une prise de sang lambda et on ne sent rien après" Cindy Malet, infirmière à l'EFS

Un contrôle avant de donner

Pour Mélissa, 23 ans, se déplacer à cette collecte lui aura permis de savoir que son taux de globules rouges était trop faible. Pour aujourd'hui, elle ne pourra donc pas donner son sang. "Je suis un peu déçue parce que j'aimerais pouvoir donner et aider et je ne peux pas", dit-elle.

Car avant le prélèvement, le sang des donneurs est contrôlé grâce à un test effectué au bout du doigt. "C'est pour contrôler le taux d'hémoglobine et s'assurer qu'elle ne fasse pas une anémie pendant le don, c'est dû souvent à un déficit en fer", explique Frédéric Calice, infirmier à l'EFS.

Des résultats d'analyse à domicile

Mélissa ne pourra pas donner son sang ce dimanche. Malgré tout elle en saura plus sur sa situation, puisqu'un tube de sang sera envoyé à un laboratoire. "On prend un tube qui donnera plus de précisions à l'analyse, analyse qu'elle recevra à domicile. Elle pourra aller voir son médecin ou améliorer son alimentation en fer", poursuit l'infirmier.

Heureusement, tous ce matin n'était pas dans le cas de Mélissa : de nombreux donneurs avaient répondu au rendez-vous de l'EFS. "J'ai toujours donné et plus encore aujourd'hui, parce que ma fille a été sauvée grâce à l'injection de poches de sang, je me sens encore plus concerné", raconte l'un d'entre eux. Une autre elle, a l'habitude : "Je donne souvent, la dernière fois remonte à avril. C'est important de faire un don de soi pour sauver une vie".

Rendez-vous à Réunion La 1ère le 29 décembre

Ceux qui souhaiteraient à leur tour faire ce cadeaux aux malades auront l'occasion de donner leur sang lors de la dizaine de collectes fixes à venir avant la fin de l'année. La toute dernière de l'année aura justement lieu dans les locaux de Réunion La 1ère, le vendredi 29 décembre à Sainte-Clotilde, de 8 heures à 13 heures.