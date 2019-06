Errance animale: Milit’ Activ’ 974 interpelle les touristes et les voyageurs de l'aéroport Roland Garros

© Sébastien Autale

En s'allongeant à la sortie du hall arrivées de l'aéroport, les militants de "Milit'Activ 974" entendaient attirer l’attention des touristes sur la misère animale à la Réunion. Ils voulaient aussi rappeler aux élus, au préfet, et aux pouvoirs publics les dangers de l'errance animale. Pour eux, de nombreuses personnes sont impactées dans leur vie quotidienne par ce fléau, "soit parce qu’ils ont peur, soit parce qu’ils sont bouleversés"Ils ont remis des tracts aux touristes et aux passagers qui arrivaient ce matin de Paris.Avec cette opération à l'aéroport Roland Garros, l'association voulait aussi rappeler aux réunionnais qu'il est préférable selon elle d’adopter des chiens et des chats plutôt que de les acheter. Elle réclame enfin une interdiction des importations et des ventes d’animaux non stérilisés sur la Réunion.