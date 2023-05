Festival Cinémarmailles : le cirque et le grand écran à l'honneur à Château Morange

Depuis jeudi, la 25ème édition du festival Cinémarmailles bat son plein à Saint-Denis. En plus des projections, le site de Château Morange accueille plusieurs ateliers autour de l'éducation des enfants à l'image et c'est le thème du cirque qui a été choisie cette année. Une belle idée sortie pour ce week-end.

Pour la 25ème édition de ce Cinémarmailles, l'association La Lanterne Magique propose un large panel d'activités à destination des familles, sur le site de Château Morange, à Saint-Denis en ce dernier week-end de vacances.

"La vocation de l'association, c’est de faire des ateliers d’éducation à l’image et de sensibiliser les enfants à l’écran", rappelle Emilie Adelin, chargée d'éducation aux images. Au programme du festival pour aiguiser l'oeil des marmailles, des ateliers et des animations autour du thème du cirque.

Revoir l'interview d'Emilie Adelin sur Réunion La 1ère :

Ciné marmailles : itw d'Emilie Adelin de la Lanterne Magique

"Cirkéciné"

Pour l'ouverture du festival, jeudi soir, la compagnie Cirké Craké a ainsi présenté son spectacle "Bat' karé dann ron". Et les ateliers "Cirkéciné" proposés au grand public remportent un certain succès. Celui qui est intitulé "De la scène à l'écran" et qui est ouvert aux 7-14 ans, est par exemple déjà complet ce samedi après-midi.

Un programme riche et varié qui est à retrouver sur le site de Cinémarmailles. Ce samedi soir, à 19h, les enfants pourront notamment exprimer leur talent sur la scène en plein air du festival pour s'initier à la jonglerie, au théâtre, à la danse, au chant ou encore au mime.

Des films pour les petits et les grands

Les plus jeunes ne sont pas non plus oubliés avec des projections de film accesibles par exemple dès l'âge de 3 et 4 ans. Là encore, tout est précisé dans le programme du festival avec la liste des oeuvres proposées et la catérogie d'âge correspondante.

La cérémonie de clôture aura lieu demain dimanche 28 mai et il n'est pas trop tard pour se renseigner et participer aux différentes animations, des ateliers cirque avec "Grand Pat'" (échassiers) à la "course la roue", jusqu'à la projection finale en plein air du Dumbo de Tim Burton à 19 heures.