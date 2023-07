Feu d’artifice du 14 juillet : les artificiers préparent le grand spectacle de la Fête nationale

A l’occasion de la Fête nationale, ce vendredi 14 juillet, des festivités sont proposées dans plusieurs communes de l’île. A Saint-Denis, elles débuteront dès 10h avec le défilé militaire. Mais le chef-lieu est aussi prisé pour son impressionnant feu d’artifice. Rendez-vous à 20h.

Près de 50 000 spectateurs sont attendus au centre-ville de Saint-Denis ce vendredi 14 juillet au soir pour assister au traditionnel feu d’artifice sur le Barachois, tiré dès 20h. Le thème choisi cette année : les musiques de films.

Plus gros feu d’artifice de l’Océan Indien

Un spectacle pyrotechnique, en son et lumière donc, qui se veut à la hauteur de l’événement. Il s’agit en effet du plus gros feu d’artifice de l’Océan Indien, et il s’inscrit même dans le top 10 national en termes de matériel.

Une mise en scène bien spécifique sera proposée cette année, explique Hassen Bangui, co-gérant de Bangui artifice et designer du spectacle de Saint-Denis. Des voix off et des synchronisations doivent permettre aux sectateurs de s’imprégner davantage du spectacle pyrotechnique.

Trois semaines de programmation informatique sont nécessaires pour tout mettre en place et régler le show dans ses moindres détails. Vient ensuite la préparation sur le terrain. Quatre jours sont ainsi nécessaires, explique le professionnel.

L’entreprise organise les feux d’artifice de 12 communes de l’île à l’occasion de cette Fête nationale du 14 juillet.

Du matériel dernier cri

Avec ses 650 kilos de poudre, ses 16 000 projectiles, ses 4 tonnes de matériel et ses 30 minutes de show, le feu d’artifice de Saint-Denis se veut être le plus remarquable de l’île. Du matériel à la pointe de ce qui se fait, importé principalement de Chine, annonce fièrement Hassen Bangui.

Ils sont 15 techniciens, ce mercredi 12 juillet, à installer les différents projectiles, dans la zone de tir située à l’embouchure de la Rivière Saint-Denis. Un périmètre de sécurité a été mis en place, de près de 220 m du côté Ouest et de 160 m du côté Est.

L’heure est à l’assemblage. Il s’agit en effet de connecter les fils pour que le déclenchement puisse se faire depuis un boîtier électronique central.

Près de 50 000 spectateurs attendus

Il s’agira du second feu d’artifice depuis la fin de la crise sanitaire. Près de 50 000 personnes sont attendues pour l’occasion, une forte affluence appréciable pour les restaurateurs et commerçants du centre-ville, mais qui nécessite tout de même une logistique importante.

A noter, la Fête du 14 juillet débutera dès le matin à Saint-Denis, avec le défilé militaire sur le Barachois à partir de 10h. Un pique-nique républicain rassemblera ensuite près de 1 500 membres d’associations d’éducation populaire à la préfecture.

Dès 17h30, des concerts seront proposés sur la sur deux scène : une au niveau du boulodrome du Barachois et l’autre au niveau du kiosque Arlanda.

Un réseau de navette de 21h à 01h et des parkings gratuits

Parce que les festivités du 14 juillet sont aussi marquées par d’importants embouteillages dans le chef-lieu, 5 parkings gratuits et des navettes gratuites ont une nouvelle fois été mis en place pour fluidifier les déplacements.

De 21h à 01h00, des navettes sont en effet proposées par le réseau Citalis, depuis La Montagne, le Brûlé, Montgaillard, le Moufia ou encore la Bretagne, en direction de l’Hôtel de ville. Elles passeront toutes les heures.

Au total, 14 lignes sont prévues, certaines venant d’autres quartiers moins excentrés de la commune, comme le Stade de l’Est ou le Parc aquatique de Champ-Fleuri.