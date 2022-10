Grand Raid 2022 : les coureurs extérieurs accueillis dans une ambiance festive à l'aéroport

Plus qu'une semaine avant le départ du Grand Raid ! A l'aéroport Roland-Garros, les organisateurs de l'évènement disposent d'une équipe de bénévoles en charge de l'accueil des participants venus d'Europe et d'ailleurs. Ambiance garantie.

HA / Michelle Bertil •

De l'ambiance avec du maloya en live et un buffet bien garni avec des samoussas, de la papaye mais aussi les premières mangues de la saison. On ne peut pas rêver plus royal comme accueil à l'aéroport de Gillot pour les participants du Grand Raid venus de l'Hexagone et de l'étranger.

"Ca fait plaisir, on est accueilli dès la sortie de l'aéroport", lance Christelle, enthousiaste. Serge, son compagnon qui participe avec elle à la grande course péï est lui aussi séduit. "C'est l'un des rares ultra avec autant de convivialité et d'animations", souligne celui qui a notamment participé à l'Ultra trail du Montblanc.

Revoir le reportage de Réunion La 1ère :

Les participants du Grand Raid ont droit à un accueil des plus chaleureux à l'aéroport

Plus de 45 nationalités représentées

Des coureurs de plus de 45 nationalités sont attendus pour cette édition 2022 qui célèbre aussi le 30ème anniversaire de la Diagonale des fous.

L'Allemagne, l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada ou encore l'Espace et même les Etats-Unis et la Croatie. Plusieurs pays seront représentés et notamment les pays de la zone avec des coureurs venus de Maurice, de Mayotte et de Madagascar.

A une semaine du grand départ, ils sont de plus en plus nombreux à arriver dans le département.