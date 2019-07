Guan Di : lions et dragons enflamment Saint-Denis

Tous les ans, le 24e jour du 6e mois du calendrier soli-lunaire chinois, la communauté chinoise du monde entier célèbre Guan Di, un Dieu associé aux valeurs telles que fidélité, sincérité, droiture, courage, probité, grandeur, honneur et honnêteté. Les fondements de ces célébrations sont le partage, l'ouverture d'esprit et le besoin de solidarité.



A la Réunion, cela fait un siècle que la fête de Guan Di est célébré et est même devenu un événement locale important. Cette année pour la première fois, le village des Hans a été installé à l'école Centrale de Saint-Denis, avec différents stands, des démonstrations de Taichi, des dégustations, des danses ou encore des spectacles de lions et de dragons.



Et justement dragons et lions étaient de sortis ce matin à Saint-Denis. Ils ont animé le centre ville, accompagné de danseurs, de musique et de pétards.



Au programme de ce soir : spectacle de magie, danse du lion et du dragon ainsi qu'une démonstration de confection de pâtes chinoises. L'universalité des valeurs de Guan Di est à l'honneur jusqu'à dimanche 28 juillet.