L’Eglise de La Réunion rendra hommage au pape émérite Benoît XVI

Les funérailles du pape émérite Benoît XVI seront célébrées par le pape François, jeudi 5 janvier, à la basilique Saint-Pierre de Rome. A La Réunion, un hommage lui sera aussi rendu, avec une messe célébrée par Monseigneur Aubry à la cathédrale de Saint-Denis.

"Nous sommes en communion avec le pape François à Rome", assure l’évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry.

Demain, jeudi 5 janvier, les funérailles du pape émérite Benoît XVI seront célébrées par le pape François, à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le même jour, à 18 heures, à la cathédrale de Saint-Denis, un hommage sera rendu au pape émérite Benoît XVI, décédé samedi dernier, à l’âge de 95 ans.

Un hommage au travail de Benoît XVI

"Nous rendrons hommage à un très grand pape, un universitaire, rappelle l’évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry. La fidélité à la foi faisait partie des axes fondamentaux de son pontificat".

Durant la messe qu’il célébrera demain, Monseigneur Gilbert Aubry, veut "rendre grâce à la vie du pape Benoît, et au travail qu’il a réalisé pendant son pontificat".

Il a attaqué de front la question de la pédophilie, il a réglé la question des finances, il a aussi beaucoup insisté sur le dialogue œcuménique et la relation avec l’Eglise d’Orient. Msg Aubry

Amour, espérance et doctrine sociale

"Sa première encyclique était sur l’amour, la seconde sur l’espérance et la troisième sur la doctrine sociale de l’Eglise", se souvient Monseigneur Gilbert Aubry qui estime que "le pape François n’aurait pas pu prendre les positions qu’il prend aujourd’hui, s’il n’y avait pas eu le pape Benoît XVI".

Depuis lundi, le corps de Benoît XVI, décédé samedi, est exposé à la basilique Saint-Pierre de Rome. Les fidèles s’y rendent pour lui rendre un dernier hommage avant ses funérailles, jeudi.

Les funérailles à la basilique Saint-Pierre

Dimanche dernier, le pape François a rendu hommage au "bien-aimé" Benoît XVI, "ce fidèle serviteur de l'Evangile et de l'Eglise". Brillant théologien et fervent gardien du dogme, Benoît XVI avait renoncé en 2013 à sa charge à cause de ses forces déclinantes.

Les funérailles seront célébrées par François pour son prédécesseur, à la tête de l'Eglise catholique de 2005 à 2013. Le premier pape allemand de l'histoire moderne sera ensuite inhumé dans une crypte de la basilique.