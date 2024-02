La campagne de recensement 2024 de la population réunionnaise a démarré

Depuis ce 1er février, les agents du recensement ont entamé leur tournée afin de solliciter les habitants d'une partie des logements, dans les communes de La Réunion qui comptent plus de 10 000 habitants. Explications.

Depuis ce jeudi 1er février 2024, c'est parti pour la campagne de recensement 2024 de la population menée par l'Institut national des statistiques et études économiques (Insee).

Jusqu'au 9 mars prochain, dans toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, soit 17 communes de La Réunion, un échantillon de 8% des logements, tirés au sort, sera enquêté, comme chaque année sur un cycle de 5 ans.

7 communes non concernées

Les communes de moins de 10 000 habitants elles, comme l'Entre-Deux, Saint-Philippe, Sainte-Rose, la Plaine-des-Palmistes, Cilaos, Salazie, Trois-Bassins sont concernées seulement tous les 5 ans.

"Toutes les communes de plus de 10 000 habitants sont enquêtées chaque année, mais seulement un échantillon de la population est enquêté" Sébastien Merceron, le responsable du recensement à l'Insee

Au total, 40 000 logements seront enquêtés sur l'île, soit 80 000 personnes recensées par 220 agents, dans les 17 communes concernées.

Construire les populations légales

Ce sont toutes ces données, cumulées et extrapolées, qui permettent d'obtenir des résultats annuels sur l'ensemble de la population et des logements de l'île.

"On va pouvoir construire les nouvelles populations officielles de chaque commune à partir des données collectées par les agents recenseurs. Il faut plusieurs années de collecte pour construire ces populations officielles" Sébastien Merceron, le responsable du recensement à l'Insee

Pour mémoire, selon les chiffres du dernier recensement, au 1er janvier 2021, l'Insee avait recensé 871 000 habitants à La Réunion.

Logements tirés au sort

Ainsi, à Saint-Denis ce jeudi matin, Guillaume Smith, agent recenseur de la ville, glissait de grandes enveloppes marrons dans les boîtes aux lettres d'un quartier de Sainte-Clotilde. Un courrier informant les habitants des logements tirés au sort de la nécessité de répondre aux questions de l'Insee. "Je dois revoir les personnes pour leur donner la notice de participation au recensement", explique-t-il.

"C'est important parce que nous avons besoin de ces chiffres pour l'aménagement du territoire, le développement des structures comme les maisons de retraite ou les écoles..." Véronique Nanette-Clain, coordinatrice adjointe au bureau du recensement de la ville de Saint-Denis.

5 900 logements enquêtés cette année à Saint-Denis

A Saint-Denis par exemple, ce sont donc 5 900 logements de la ville de Saint-Denis, identifiés par l'Insee, qui recevront un courrier les informant du recensement, puis la visite d'un agent mandaté pour le recensement. Une quarantaine d'agents de la ville sont recrutés pour cette mission, précise Véronique Nanette-Clain, coordonatrice adjointe au bureau du recensement de la ville de Saint-Denis.

Avec le concours des facteurs

A noter que cette année, pour la deuxième année consécutive, des agents recenseurs volontaires ont été recrutés parmi des facteurs de la Poste, pour participer au recensement sur la commune de Saint-Denis.

Questionnaire facilité sur smartphone

Il est possible de répondre au questionnaire directement sur papier, que l'agent récupère, ou plus simplement encore, via internet. D'autant que cette année, l'Insee a adapté son formulaire pour que les enquêtés puissent y répondre directement sur le smartphone via un nouveau site.

"Un devoir citoyen"

"C'est un devoir citoyen d'y répondre parce que c'est utile à tous, aux communes pour leur budget, leur nombre de conseillers municipaux, leur mode de scrutin, mais pour aussi connaître les besoins de la population, le nombre d'écoles, les programmes, les infrastructures... Si on ne connaît pas la population, on ne peut pas mettre en place de politique publique pertinente et adaptée", expliquait quant à lui Sébastien Merceron, le responsable du recensement à l'Insee, mercredi, lors de la présentation de l'enquête sur les logements vacants à La Réunion.