La messe de l'Ascension célébrée par les chrétiens de La Réunion

Ce jeudi de l'Ascension, jour férié dans le calendrier en France, est une fête religieuse importante pour les fidèles chrétiens. Dans les églises, ils ont assisté à cette messe qui célèbre la montée de Jésus Christ au ciel.

Ce jeudi matin de l'Ascension, l'église de la Trinité était certes moins remplie que pour la messe de Pâques, mais la ferveur des fidèles y était. Car ce jour, dans la lithurgie catholique, a toute son importance puisqu'elle célèbre la montée de Jésus vers Dieu le père, 40 jours après sa résurrection le dimanche de Pâques.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

L'Ascension, une messe de grande importance puisqu'elle célèbre la montée de Jésus Christ au ciel. Reportage à l'église de la Trinité ce jeudi.

"Ça nous aide à espérer qu'il est toujours avec nous"

Suzie Ramsaye, cathéchiste à Saint-Denis qui n'aurait pour rien au monde raté cette messe, explique la signification de l'Ascension, au-delà de la montée de Jésus auprès de Dieu.

"Après 40 jours auprès de nous, de ses disciples, pour leur expliquer ce qu'ils devaient faire après son départ, il est monté au ciel pour nous préparer une place à nous aussi. (...) De Pâques à l'Ascension, le fait que le Christ soit resté avec ses disciples, ça nous aide à espérer qu'il est toujours avec nous même s'il monte auprès du Père" Suzie Ramsaye, cathéchiste

Célébration de la messe de l'Ascension à l'église de la Trinité • ©Harry Amourani

"C'est une grande joie"

"C'est une messe importante parce que Jésus laisse ses directives à ses disciples et ensuite monte au ciel", s'exprime aussi une fidèle, qui emmène pour la première fois sa petite-fille à cette célébration. "C'est une grande joie", sourit-elle.

Une célébration un peu moins suivie

Mais cette fête, dans la continuité de Pâques, est moins suivie par la population que celle symbolisant la résurrection de Jésus, 40 jours plus tôt. "L'Ascension c'est une fête où le Christ nous envoie en mission, en autonomie. C'est une fête qui est dans le summum des fêtes de Pâques, mais les gens malheureusement, ne la prennent plus en considération", regrette quant à lui un jeune servant d'autel.

Célébration de la messe de l'Ascension à l'église de la Trinité • ©Harry Amourani

Des messes au sommet

Mais cette fête religieuse est aussi célébrée hors les murs des églises, à La Réunion. Pendant longtemps, les chrétiens les plus sportifs sont montés au sommet du Maïdo et du piton des Neiges, où étaient données des messes géantes réunissant des milliers de fidèles. "Pour la grande messe, il y avait entre 2 000 et 3 000 personnes, mais ils ont dû arrêter car il y avait trop d'ordures laissées sur le site, pas de toilettes...", se rappelle Luc Morel, patron du gîte du Piton.

La motivation des fidèles qui, dans les années 2 000, se lançaient dans l'ascension du piton des Neiges pour assister à la messe de l'Ascension, dans ce reportage sorti des archives de Réunion La 1ère :

En 2000, les fidèles les plus courageux célébraient encore la messe de l'Ascension au Piton des Neiges

Des randonneurs qui perpétuent la tradition

Si depuis une douzaine d'années le "toit de La Réunion" n'accueille plus de messes, certains font perdurer la tradition en gravissant toujours le piton des Neiges ce jeudi. Luc Morel, du gîte du Piton, confirme une forte fréquentation du site ces jours-ci, estimant à "entre 200 et 300" le nombre de randonneurs qui se sont lancés dans cette ascension, catholiques ou non.