La Réunion commémore la victoire du 8 mai 1945

Militaires et personnalités politiques étaient rassemblées ce samedi 8 mai au matin devant le Monument aux Morts de Saint-Denis. Si le traditionnel protocole a pu être respecté, le nombre de participants a été fortement réduit du fait de la crise sanitaire.

Revue des troupes, dépôt de gerbes, remise de décoration à 11 militaires ont ainsi été effectués. Des lycéens ont lu un extrait de la lettre écrite par le général de Lattre de Tassigny le 8 mai 1945.

Il y a 76 ans, les Allemands capitulaient. Le 8 mai 1945 correspond à la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre mondiale. L’Europe venait de connaitre 6 années de guerre, de 1939 à 1945, faisant entre 50 et 80 millions de victimes civils et militaires à travers le monde.

La Réunion participera à l’effort de guerre en envoyant près de 3 400 mobilisés, et connaîtra deux années de blocus.