Saint-Denis : la Sodiparc augmente de 30% ses tarifs de stationnement en centre-ville et dans les parkings

Depuis le 1er août 2023, les tarifs du stationnement dans le centre-ville de Saint-Denis ont augmenté de +25, voire +30%. La Sodiparc explique vouloir investir pour redynamiser l'activité dans le chef-lieu. Mais les usagers eux, sont moins convaincus.

JCTS / Cynthia Véron •

Depuis ce 1er août 2023, si vous vous êtes stationnés dans le centre-ville de Saint-Denis, vous avez peut-être pu constater que le prix à l'horodateur avait augmenté... Une hausse "entre 25 et 30%", précise Gérard Françoise, le président de la Sodiparc, qui avec Citypark gère en délégation globale de service public le stationnement sur le chef-lieu.

Si cette hausse ne ravit pas les usagers, la Sodiparc tient à rappeler que les tarifs n'avaient pas été revalorisés "depuis 2015". Or, "pour investir, il faut aussi qu'on ait des recettes" dit la Sodiparc, tout en défendant que les prix qu'elle pratique sont "les moins chers de France par rapport aux villes de même strate".

Une application pour trouver une place disponible

Et ces investissements qui justifient les augmentations, quels sont-ils ? "Il y a par exemple l'application Cocoparks pour trouver une place de stationnement", énonce Gérard Françoise. Soit un outil qui doit permettre aux usagers de trouver une place disponible en temps réel, dans le centre-ville, ou du moins dans les trois rues qui ont partiellement été équipées de capteurs jusqu'ici (rue Juliette Dodu, rue Jean Chatel, rue Alexis de Villeneuve), mais aussi dans les parkings.

Le prix du stationnement augmente à Saint-Denis • ©Cynthia Veron

Donner plus de visibilité aux parkings

Ces parkings ont d'ailleurs, poursuit le président de la Sodiparc, subi un "relooking" pour "leur donner plus de visibilité".

"30% de nos déplacements en centre-ville servent à essayer de trouver une place, alors que les études montrent que globalement, il y a une centaine de places disponibles dans nos parkings à tout moment" Gérard Françoise, président de la Sodiparc

Jusqu'à 17 euros pour 3 heures en zone orange

Si les quinze premières minutes de stationnement restent gratuites, il faudra par exemple, avec les nouveaux tarifs, en zone orange, compter 80 centimes d'euros pour un stationnement de 16 à 20 minutes, et jusqu'à 17 euros si votre véhicule reste garé 3 heures. La hausse a également été répercutée sur le prix des abonnements parkings et voirie.

Favoriser "la rotation des places"

Car selon Gérard Françoise, "la redynamisation du centre-ville passe aussi par la rotation des places", et que celles-ci ne soient pas occupées par un même véhicule pendant des heures.

"On souhaite favoriser les petites courses, pousser le centre-ville vers le haut et la mobilité à travers les transports en commun", achève le président de la Sodiparc, évoquant un chiffre de "19 millions de voyages par an dont 75% desservent le centre-ville" sur le réseau Citalis exploité par la Sodiparc.

"30%, c'est colossal"

Du côté des usagers et commerçants du centre-ville, la nouvelle ne ravit pas. Paulette, responsable dans une boulangerie de Saint-Denis, peste contre cette augmentation "énorme". "30% c'est colossal. On a eu cette mauvaise surprise, sans prévenir. (...) Ce sont des coûts supplémentaires pour le personnel, et les clients râlent", dit-elle. "On peut trouver des solutions pour que ça ne soit pas le consommateur systématiquement qui prennent les augmentations dans la figure", regrette-t-elle.

"C'est un coup dur pour nous commerçants, déjà qu'il n'y a pas assez de parkings, s'ils augmentent encore le prix du stationnement, les clients vont fuir encore plus le centre-ville", anticipe un autre commerçant.