La Ti Caz Bien Naître, une nouvelle maison de la parentalité à Saint-Denis

Rue Sainte-Marie, à Saint-Denis, un nouvel établissement accueille désormais tous les parents d'enfants de 0 à 6 ans, à la recherche de conseils. Une maison de la parentalité qui, selon son équipe, est la première du genre sur l'île.

Car la "Ti Caz Bien Naître" propose, en un seul lieu, un accès à plusieurs professionnels de la petite enfance, de la puéricultrice à la psychologue en passant par l'orthophoniste, la praticienne en massage prénatal, ou la psychomotricienne, l'éducatrice de jeunes enfants... Le tout dans un esprit d'échanges, avec empathie et sans jugement, explique l'équipe, composée de sept professionnelles.

Parmi elles, Julie Boyer, infirmière-puéricultrice chargée des thématiques de l'allaitement et sommeil pour les enfants de 0 à 5 ans à la ti Caz Bien Naître, qui explique que ce lieu est ouvert "à tous les parents, du moment qu'ils ont besoin d'accompagnement, de partage, d'écoute et d'échange".

"Les jeunes parents peuvent trouver des accompagnements à l'allaitement ou au sommeil de l'enfant, des massages et de la réflexologie bébé, des bains sensoriels..."

Mais ces soins ne sont pas gratuits. L'accompagnement de la famille et de l'enfant est payant à la Ti Caz Bien Naître, mais la structure ambitionne de recevoir prochainement l'agrément de "Maison des 1000 jours". En ce sens, elle propose des ateliers gratuits afin de pouvoir bénéficier aux familles peu importe leur condition sociale.

Parmi les jeunes mamans curieuses de découvrir la Ti Caz Bien Naître lors de cette journée portes ouvertes ce samedi, Mélissandre, pour qui un tel endroit répondrait à certains de ses besoins.

"On n'a pas souvent l'occasion de voir des maisons de la parentalité. Je suis allée dans une pharmacie pour des problèmes d'allaitement, mais quand on a su qu'il y avait une maison qui allait ouvrir, on s'est dit qu'il fallait tester"