Lutte contre la précarité et le mal-logement : la Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre fête ses 30 ans

Ce lundi 11 mars 2024, la Fondation Abbé Pierre à La Réunion célèbre les 30 ans de sa Boutique Solidarité. À Saint-Denis la structure ouvre ses portes au public, au numéro 100 de la rue du Général de Gaulle. C’est l’occasion pour le public de visiter les lieux, d’écouter les témoignages des personnes accueillies et d’en apprendre plus sur le travail des agents et des bénévoles.

L’Abbé Pierre lançait son appel à la solidarité il y a 70 ans. Aujourd’hui encore, son appel à la solidarité est toujours d’actualité. À Saint-Denis, la Boutique Solidarité, située au numéro 100 de la rue du Général de Gaulle, fête ses 30 ans.

Pour l’occasion, le public est convié à visiter les lieux, à échanger avec les personnes accueillies et à en apprendre plus sur le travail effectué par la Fondation Abbé Pierre.

Un accueil de jour pour les sans-abris

Tous les jours, les dix agents et les bénévoles de la Boutique Solidarité accueillent des personnes sans-abris. “On est un accueil de jour, où on propose des premiers services. Autrement dit, on peut proposer aux personnes un petit-déjeuner, un accès à une douche, pouvoir aussi laver son linge”, explique Jessica Brennus, responsable de la Boutique Solidarité.

Au fil des années, la précarité “s’accentue de plus en plus”, constate Jessica Brennus, qui déplore que le nombre de personnes accueillies augmente sans cesse.

L'an dernier, la Boutique Solidarité a distribué plus de 22 000 petits-déjeuners, ainsi que 800 bons alimentaires aux plus démunis.

La Boutique Solidarité, “un lieu de repères”

Selon les agents et bénévoles, la Boutique Solidarité est “un lieu de repères” pour les personnes en situation de précarité. L’objectif est “d’accompagner les personnes en difficulté. On doit les aider à sortir de la rue”, précise Sylvie Leclaire, chargée de mission à la Boutique Solidarité.

Sur place, les personnes peuvent se reposer. Puis, en fonction de leur rythme, on les accompagne au mieux vers l’accès aux droits, les démarches pour avoir un logement durable, pérenne et digne. Sylvie Leclaire, chargée de mission à la Boutique Solidarité

Bien souvent, les personnes se retrouvent à la rue à la suite d’un accident de la vie. “On voit qu’elles sont fatiguées et qu’elles n’en peuvent plus de la rue. C’est souvent à cause d’une perte d’emploi ou d’une séparation familiale qu’on se retrouve à la rue”, détaille la chargée de mission.

Précarité grandissante à La Réunion

La Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre célèbre ses 30 ans aujourd’hui, mais elle est en “grande difficulté”, selon sa responsable.

Nous avons accueilli plus de 1 177 personnes. L’année dernière on était aux alentours de 97 personnes à accueillir par jour, alors qu’il y a deux ans de cela, on était à 60 personnes par jour. Jessica Brennus, responsable de la Boutique Solidarité

La précarité touche désormais des personnes aux profils variés. “On a de plus en plus de jeunes, de femmes isolées avec ou sans enfants. Elles se retrouvent à la rue, et sont en totale insécurité. Notre but est de sortir de la rue”, affirme Sylvie Leclaire, chargée de mission.

Un appel à la solidarité est lancé pour aider la boutique

La Boutique fonctionne essentiellement grâce aux dons. “On est à bout de souffle. On ne pourra plus fonctionner correctement avec autant de personnes”, déplore Sylvie Leclaire, chargée de mission.

Les portes sont ouvertes aux élus, aux politiques qui s'intéressent à la cause des sans-abris. Il faut sauver la Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre. Sylvie Leclaire, chargée de mission.

Les pouvoirs publics sont ainsi appelés à s’engager plus massivement.

Des animations pour les 30 ans de la Boutique Solidarité

À l’occasion des 30 ans de la Boutique Solidarité, des animations sont proposées. Le public peut ainsi visiter les locaux de la Boutique et en apprendre plus sur la Fondation Abbé Pierre.

Un artiste va peindre une fresque sur la façade externe de la boutique. La parole sera donnée aux personnes accueillies ici à la Fondation Abbé Pierre. Ce sont des personnes en situation de précarité, à la rue ou en situation de mal-logement. Jessica Brennus, responsable de la Boutique Solidarité

Claude Montanet a d’ailleurs animé son émission "On en Parle" en direct de la Boutique Solidarité ce matin.