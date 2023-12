La lutte contre les trafics de drogue continue. Ce mercredi 13 décembre 2023, une opération de contrôle s’est tenue au Petit Marché de Saint-Denis. Les forces de l’ordre ont perquisitionné un appartement.

Annaëlle Dorressamy / Cynthia Véron •

Un appartement a été perquisitionné ce mercredi 13 décembre 2023. Les forces de l’ordre sont descendues avec des chiens sur les points de deal, au lieu-dit Petit Marché de Saint-Denis.

L’objectif est de lutter contre les trafics de drogue

Dans le cadre du “plan stup”, plan national de lutte contre les stupéfiants, une opération de contrôle a eu lieu ce mercredi 13 décembre 2023 à Saint-Denis, en présence de Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, et de Véronique Denizot, procureure de la République.

Cette opération vise à lutter contre les trafics de stupéfiants. Pour rappel, depuis 2019, un ensemble de 55 mesures ont été prises par l’État et la Justice à La Réunion. Parmi elles, le démantèlement et le harcèlement de points de deal. Le but est de stopper les revendeurs et consommateurs sur des zones connues comme lieu de trafics.

Lutte contre les trafics de stupéfiants : un appartement perquisitionné à Saint-Denis • ©Cynthia Véron

