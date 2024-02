Massages, coiffure, concert... : "Koulèr lo kèr" redonne le sourire aux plus démunis de Saint-Denis

L'association Koulèr Lo Kèr était devant la cathédrale de Saint-Denis pour une matinée chaleureuse et conviviale ce samedi 17 février 2024. Un moment de partage, aux petits soins des sans domicile fixe et personnes précaires. Reportage.

Ce samedi matin, Anthony se refait une beauté. Il reçoit là un petit coup de pouce de l'association Koulèr Lo Kèr, passant entre les mains expertes des coiffeurs ou masseurs bénévoles mobilisés pour cette matinée de solidarité.

"Le coiffeur est super pro, super sympa", sourit ce jeune homme, actuellement sans domicile fixe. "J'ai eu un souci dans la vie et je me retrouve à la rue pour une certaine période. Et je me suis blessé au pied. Quand ma blessure sera guérie, je pourrai aller travailler et ça va s'arranger", espère Anthony. "A La Réunion c'est super, les gens sont solidaires, c'est important", constate-t-il, pendant qu'un coiffeur achève sa coupe, rasoir en main.

Une cinquantaine de bénéficiaires

En attendant de se retrouver dans une meilleure situation, Anthony comme une cinquantaine de bénéficiaires, sans domicile fixe, ou personnes en très grande précarité ou porteuses de handicap, a bénéficié de la matinée solidaire de Koulèr Lo Kèr sur l'esplanade de la cathédrale de Saint-Denis. Une action comme l'association en organise régulièrement, dans différentes villes de La Réunion.

Soins, vêtements, musique, et convivialité

Au programme, coiffure, massage, plateau musical avec des artistes et un DJ, dons de vêtements neufs, mais aussi quelques gourmandises à grignoter comme des samoussas et des donuts.

"C'est un moment de convivialité, de partage et de sourires", souligne Stéphane Delphine, président de l'association Koulèr Lo Kèr. Quatre entreprises et plusieurs bénévoles ont contribué à cette matinée, de 8 heures à midi, profitant du café-partage organisé chaque samedi matin par le secours catholique pour toucher le maximum de personnes.

"Toutes les personnes qui viennent sont dans le besoin, il faut qu'on soit là pour elles" Stéphane Delphine, président de Koulèr Lo Kèr

Des actions toute l'année

Depuis cinq ans que l'association opère aux quatre coins de l'île, elle connaît les bénéficiaires dans chaque ville. Chaque mois, une matinée comme celle-ci est organisée, mais quatre actions de moindre envergure sont aussi menées chaque semaine par Koulèr Lo Kèr, avec l'aide d'une trentaine de bénévoles, aidés par la Région et le Département.