Mélya Jade est le premier bébé de l'année 2023 à La Réunion.

Mélya Jade est née ce dimanche 1er janvier à 00h11 au CHU de Bellepierre, à Saint-Denis. Elle est le tout premier bébé de l’année 2023 à La Réunion. Reportage.

Elle a pointé son nez onze minutes seulement après les douze coups de minuit. Mélya Jade est née ce dimanche 1er janvier à 00h11 au CHU de Bellepierre, à Saint-Denis. Depuis quelques heures maintenant, elle fait déjà la joie de sa famille.

43 cm et 2kg700

Du haut de ses 43 cm et ses 2 kg 700, le petite fille vient chambouler le nouvel an de sa famille. Mélya Jade ne devait pas naître avant le 30 janvier, mais l’accouchement a été déclenché hier, samedi, suite à des soucis de tension de sa maman.

Une arrivée en avance

"J’avais rendez-vous avec la sage-femme, comme j’avais de la tension, ils m’ont hospitalisé, la tension ne baissait pas alors ils ont déclenché, raconte la maman, encore très fatiguée. Le déclenchement était long, mais l’accouchement a été facile".

"Elle est un peu en avance, mais on est content, on l’attendait depuis longtemps, ajoute Rachka, la grande sœur. C’est la petite dernière, notre petite star".

La petite dernière

Le prénom Mélya Jade a été choisi par sa sœur Rachka âgée de 24 ans.

Le bébé a déjà des yeux grands ouverts. Très calme, Mélya Jade est en excellente santé, et a déjà fait la connaissance de ses quatre frères et sœurs. "Elle est très douce et calme, plus que nous car nous petits, on pleurnichait beaucoup", sourit sa grande sœur.