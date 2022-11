Mercredi jeunesse : les droits de l’enfant à l’honneur

A l’occasion du 33e anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant, près de 400 marmailles de Saint-Denis ont eu droit à un mercredi jeunesse pas comme les autres. Objectif : sensibiliser les marmailles à leur droit de manière ludique.

A 8 ans, la petite Alice a déjà quelques notions des droits de l'enfant : "Ils ont le droit d’avoir un toit, de manger", nous explique-t-elle. A l’occasion du 33e anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant, 450 marmailles de maternelle et d’élémentaire du chef-lieu ont eu droit à un mercredi jeunesse particulier.

Sensibiliser dès le plus jeune âge

Les élèves sont âgés de 3 à 12 ans et ont participé à divers ateliers pour mieux comprendre leur droit. "On est obligé de faire des journées comme celle-ci pour sensibiliser, pour transmettre le vivre ensemble et le plus important c’est l’écoute", explique Eliette Cadet animatrice auprès des jeunes enfants.

Les animations sont adaptés selon les âges : football, musique, jeu de la vie quotidienne ou encore coloriage. En prenant un jeu comme support, les éducatrices de la FNEJE 974 essaye de : "faire le lien entre la vie du quotidien et pour faire comprendre aux enfants quels sont leurs droits", explique Mélissa Zaragoza. "Par exemple, on va leur dire que les enfants ont le droit d’être nourri alors ils vont faire à manger avec le jeu. On essaye aussi de leur apprendre le partage dans la non-violence", détaille-t-elle.

L’importance de l’éducation

L’éducation comme rempart d’éventuel dérive. Selon Alexandra Clain, organisatrice de l’évènement et président de la SPL OPE (Oser Pour l’Education) : "on ne peut pas parler des enfants, de leurs droits sans parler des parents, de la famille. Car c’est au sein de la famille que l’on construit son enfant".

Sensibiliser le plus grand nombre, en conviant les parents à la manifestation, c'est l'objectif de l'édition 2023.