Pour le 20 décembre, un snack du Chaudron rassemble autour d'un repas partage

Ce mardi midi au snack-bar "Winnye", ceux qui sont dans le besoin, ou pas, sont invités à un moment de partage. La gérante de l'établissement tenait à rassembler en cette période de fêtes.

JCTS / WF •

Pour certains, ce 20 décembre et la Fet Kaf étaient l’occasion de faire preuve de solidarité et de partage. Wendy Lucilly, gérante du snack-bar “Winnye” qui a ouvert il y a moins d’un an au Chaudron, a invité ce mardi ceux qui le souhaitaient à un repas gratuit dans son établissement, de 10 heures à 20 h 30.

Wendy Lucilly explique son initiative, interviewée sur Réunion La 1ère :

ITV de Wendy Lucilly, gérante d’un snack-bar au Chaudron à l’initiative d’un repas partage

“Na plein de gens que na pas la possibilité d’être en famille, lé délaissé ou sans abri”, dit-elle pour expliquer son initiative. Autour d’un massalé cerf et d’un civet canard qui mijotaient encore en ce milieu de matinée, Wendy Lucilly attend “300 personnes” pour ce premier repas partage, comptant sur le bouche-à-oreille. “Mi aide un peu les gens lé dans le besoin, c’est avec grand cœur et une joie immense que mi fait ça”, achève Wendy dans un sourire.

Certains habitants du quartier eux, attendaient déjà ce moment de partage en musique, à quelques pas du snack bar, heureux de voir “un bon ti lambians au niveau nout kartié”, comme le soulignait Gervais, l’un d’entre eux.