Pour Noël, ils distribuent des repas aux sans domicile de Saint-Denis

Car la solitude peut être pesante en cette période de fêtes, l'association départementale de la Protection civile distribue comme chaque année des repas aux SDF du chef-lieu.

JCTS avec Adjaya Hoarau •

Ce 24 décembre, alors qu'une grande majorité des Réunionnais en étaient aux préparatifs du réveillon, les bons samaritains de l'association départementale de la Protection civile se souciaient de ces autres qui n'auront pas forcément la chance de fêter Noël autour d'une bonne table.

La "maraude de Noël", voilà une tradition depuis maintenant une quinzaine d'années. Le principe : aller à la rencontre des plus démunis dans les rues de Saint-Denis jusqu'au soir de ce 24 décembre, afin de leur distribuer quelques letchis et une barquette de carry.

Maraude de Noël à Saint-Denis • ©Adjaya Hoarau

"On vient donner un peu de nous-même"

Au menu ? Carry poulet ou poisson. Mais le plus important n'est pas là pour les bénévoles. "On vient donner un peu de nous-même, une écoute, un réconfort en cette fin d'année", explique Richard Grondin, président de la Protection civile de La Réunion.

Ceux qui donnent de leur temps à cette maraude de Noël y trouvent aussi un sens, comme l'explique Marie-Lou. "Quand on a fini la maraude, on se retrouve dans un monde complètement différent. Nous sommes invités dans notre famille et nos amis, et nous avons un peu de mal à nous mettre au diapason dans ce monde un peu superficiel de la fête à tout prix, où beaucoup ne pensent pas à ceux qui sont sur le trottoir, et qui pourraient être leur frère, leur petit-enfant...", souligne-t-elle.

Maraude de Noël à Saint-Denis • ©Adjaya Hoarau

"Aujourd'hui on est content"

Face à elle, un des bénéficiaires, lui, se réjouit de savoir qu'il aura au moins ce soir de Noël un repas. "C'est un plaisir, un truc que nou atten. Comme on a rien, aujourd'hui on est content, sinon nou lé obligé trap dan la poubelle", souffle-t-il.

En fonction des personnes qu'ils rencontreront sur leur chemin, les membres de la Protection civile aura distribué ce samedi de réveillon quelques dizaines de barquettes et de petits sacs de letchis. Mais cette maraude sociale ne disparaît pas en dehors des fêtes : l'association part chaque mercredi soir, jusqu'à 22 heures, à la rencontre de la trentaine de sans domicile fixe de Saint-Denis.

Un autre repas de Noël sera donné ce dimanche midi sur le square de la rue Général de Gaulle. La Protection civile y a convié non seulement les sans-abris, mais aussi à d'autres publics démunis et des personnes isolées qui n'ont plus personne pour leur rendre visite.