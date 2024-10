Que deviennent les locaux de l'ancienne prison Juliette Dodu à Saint-Denis ?

L'avenir de l'ancienne prison Juliette Dodu est toujours flou. Abandonnés depuis 2008, les locaux n'ont toujours pas trouvé de nouvelle vocation, malgré plusieurs projets dont aucun n'a abouti. Un livre sur son histoire et sur la nécessité de conserver ce lieu de mémoire, écrit par Nathalie Hermine, paraît ces jours-ci.

Cela fait quasiment 16 ans que la prison Juliette Dodu à Saint-Denis n'accueille plus de détenus. Depuis, rien ni personne n'a pris leur place entre ces murs abandonnés. Seuls les parois extérieures montrent des signes de vie, à travers les graffiti qui s'y font de plus en plus nombreux, par dessus la peinture défraîchie.

Le site, situé en plein coeur du centre-ville de Saint-Denis, entre les rues Labourdonnais, Juliette Dodu, et Alexis de Villeneuve, est pourtant vaste : 96m de long sur 55m de large, restés inexploités depuis décembre 2008 et le transfert des détenus vers le centre de détention de Domenjod, alors flambant neuf.

Plus de deux siècles d'histoire

Depuis la rue, seule une inscription "Ministère de la Justice - Administration pénitentaire" encore partiellement gravée dans la pierre au-dessus d'une porte condamnée, rappelle les fonctions qu'occupaient ce lieu. "Je n'avais jamais vraiment fait attention", avoue une adolescente qui passe par là, sans savoir que des prisonniers y étaient détenus il y a encore une vingtaine d'années.

Pourtant, la prison Juliette Dodu, actuellement propriété de l'Etat, fait partie de l'histoire réunionnaise. Du bloc d'enfermement colonial où étaient enfermés des prisonniers esclaves dès 1771 - voire même 1718 - jusqu'au bâtiment subsistant à l'heure actuelle, la prison Juliette Dodu a fait l'objet de multiples extensions au cours de ses plus de deux siècles d'existence.

Son état de vétusté et les conditions de vie difficiles en son sein lui valent en 1998 d'être surnommée la "honte de la République" suite à une mission parlementaire.

Aucun projet n'a abouti

Après sa fermeture en 2008 a débuté un autre feuilleton, dont la fin est toujours en suspens. Plusieurs projets d'aménagements urbains ont été évoqués au fil des années, dont celui porté par la SHLMR qui souhaitait y bâtir une cinquantaine de logements sociaux. Du moins avant que le tribunal administratif ne fasse annuler la démolition partielle du bâtiment en septembre 2014.

Plusieurs associations s'y étaient en effet opposées, faisant valoir l'importance patrimoniale et architectural de ce site. Depuis le 19 septembre 2019, l'ancienne prison Juliette Dodu est même inscrite à l'inventaire des monuments historiques, "en raison de leur valeur patrimoniale représentative de l’histoire carcérale de La Réunion pendant la période coloniale".

Valoriser ce lieu de patrimoine

Bien consciente de l'importance patrimoniale des lieux, l'association Kartyé Lib fait partie de celles qui militent depuis plusieurs années pour la conservation, mais aussi la valorisation de l'ancienne prison.

"Ce qu'on aimerait, c'est qu'on nous le cède pour 1 euro symbolique, parce que nous en tant qu'association, on sait comment le valoriser. On a monté un projet scientifique et culturel, on sait quoi faire sur ce bâtiment", avance Marie-Lyne Champigneul, présidente de l'association Kartyé Lib MPOI. Elle explique être en lien avec des historiens, ainsi que des universitaires internationaux. Afin pourquoi pas, de "monter un laboratoire de recherches sur l'univers carcéral", ambitionne-t-elle.

"Comment parler d'esclavage sans parler des lieux d'enfermement ? (...) La prison pour nous est essentielle pour aller vers un lieu de mémoire " Marie-Lyne Champigneul, présidente de l'association Kartyé Lib

"Le but premier ça serait déjà de réhabiliter l'enceinte, quand on voit l'état dans lequel se trouvent les murs", poursuit Marie-Lyne Champigneul. Elle entend bientôt demander une audience au ministre des Outre-Mer pour lui soumettre leur projet de création de lieu de mémoire.

"Un parc d'attractions", "un lieu comme Stella Matutina"...

Les passants interrogés sur le devenir des lieux, en tout cas, ne manquent pas d'idées. "En faire un parc d'attractions rendrait l'endroit plus joyeux", lancent deux jeunes filles. Un musée ? Pourquoi pas, disent-elles un peu sceptiques. "Mais un parc d'attractions se serait mieux", avisent-elles.

Un autre passant lui, y voit un cadre parfait pour "un petit jeu", avec "Halloween qui arrive". Quoi qu'il en soit, il est utile de le rénover, reconnaît-il. Pour en faire "un lieu comme Stella Matutina pour en garder la mémoire". "C'est un patrimoine. Peut-être qu'il faudrait le rénover pour des sans-abris. Ou en faire quelque chose en mémoire des gens qui ont été enfermés là-dedans, et montrer aux personnes qui ne connaissent pas comment étaient les cellules", soutient une dame.

Un livre sur l'histoire de la prison

Nathalie Hermine est l'auteure de "L'ancienne prison Juliette-Dodo : lieu de mémoire", un ouvrage qui sera publié début novembre aux éditions Poisson Rouge.

Que va devenir la prison ? "C'est une question sans réponse. En écrivant mon livre j'ai interrogé plusieurs services de l'Etat, sans obtenir de réponse", souligne la journaliste et professeure de lettres.

"Cette mémoire-là fait partie de nous"

Parmi les personnes interrogées dans le cadre de cet ouvrage, des anciens détenus, surveillants de prison, un aumônier... Autant d'interlocuteurs qui ont pu lui transmettre une partie de la mémoire des lieux. "Cette mémoire-là fait partie de nous, de la société que nous formons", affirme Nathalie Hermine. D'où la nécessité de la valoriser, insiste-t-elle.

Pour sa part, elle attend une décision des autorités pour "sauvegarder la mémoire de la maison d'arrêt", "en récoltant des témoignages, en menant toute une réflexion sur le thème de l'enfermement qui a prévalu là et sur lequel nous avons tous des choses à dire".

"Peu importe ce que cela deviendra (...), pour un certain nombre de personnes, l'important c'est qu'il y ait un lieu de mémoire" Nathalie Hermine, auteure d'un livre sur la prison Juliette Dodu

