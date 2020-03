Saint-Denis : départs de feux, le lycée professionnel l’Horizon est fermé

Portes closes ce vendredi 6 mars au lycée professionnel l’Horizon de Sainte-Clotilde. Les 830 élèves n’ont donc pas cours en cette fin de semaines, et se retrouvent ainsi en vacances scolaires avec un peu d’avance. Plusieurs départs de feux ont été constatés.

LH / Antoine Garnier •

Des départs de feux ont été constatés ce vendredi matin, vers 5h45, par un agent de l’établissement, d’abord dans une poubelle et dans les toilettes. Alertés, les pompiers et la police se rendent sur place et réalisent une visite complète de l’établissement.



Ils constatent alors qu’une salle de classe, dans laquelle se trouvaient des tables, des chaises et un ordinateur, a également été incendiée. Une enquête est ouverte pour obtenir plus d’informations sur cet incident.



En raison des odeurs dégagées par ces feux, qui ne se sont pas propagés, le proviseur a décidé d’annuler les cours de ce vendredi. Les élèves venus en transports scolaires ont été accueillis le temps que leur retour chez eux soit mis en place.