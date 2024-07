Saint-Denis : l’heure de la démolition de 160 logements vétustes à Vauban

Ce lundi 8 juillet, une opération de démolition de 160 logements vétustes a commencé dans le quartier Vauban, à Saint-Denis. Au total, trois immeubles de Vauban 1 seront démolis. L’objectif est de réaménager le quartier. A terme, de nouvelles constructions, une résidence séniors, une école et des commerces verront le jour.

Des ouvriers, une grue immense, et un parterre d’élus. La démolition de 160 logements a commencé dans le quartier Vauban, à Saint-Denis, ce lundi 8 juillet. Au total, trois immeubles seront démolis dans les trois prochains mois.

Des logements des années 70

Les logements démolis datent des années 70. Selon la mairie, ils étaient "trop concentrés" et "plus adaptés aux besoins actuels" avec "des immeubles très hauts, sans ascenseur", dans lesquels il était "difficile de vieillir".

"Avec émotion, une tourne une page dans ce quartier, et nous allons ouvrir une nouvelle page, a déclaré la maire de Saint-Denis. Tout cela sera détruit et nous construirons des bâtiments plus adaptés au climat et aux nouveaux modes de vie".

Ericka Bareigts rappelle qu’il s’agit d’une étape majeure du Projet de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral (PRUNEL) qui a commencé en 2019 avec la rénovation du quartier du Butor.

Un quartier entièrement renové

A terme, de nouvelles constructions, une résidence séniors et des commerces verront le jour. "Nous allons rabaisser les immeubles, accueillir de nouvelles populations comme les séniros, nous allons mettre de la verdure, on refait des espaces publics, des lieux de cohésion et de rencontres nécessaires dans les quartiers", explique Ericka Bareigts. L’école sera aussi déconstruite puis reconstruite. L’objectif de la ville est d’améliorer le cadre de vie et de moderniser les infrastructures urbaines du quartier.

Un chantier en plusieurs étapes

Avant le début de la démolition du premier immeuble ce lundi, il y a eu plusieurs étapes déjà.

"Démolir ce n’est pas arriver avec une pelle et tout casser, explique Arnaud Telmart chef de projet sur cette démolition. Il y a eu une préparation du chantier pour dépolluer le bâtiment, le curage du bâtiment et enfin la démolition". L’amiante a aussi été traitée dans tous les bâtiments du site. Ils sont désormais des "coquilles vides".

"Pour la SIDR, la ville de Saint-Denis et les habitants du quartier, c’est une page importante qui se tourne à Vauban", a déclaré de son côté Jeannick Atchapa, président du Conseil d’administration de la SIDR qui aura mobilisé 132 millions d’euros.

Le projet de transformation des quartiers du Vauban, Butor et du Bas de la rue Maréchal Leclerc représente un budget de 6 682 000 € pris en charge entièrement par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et la SIDR.