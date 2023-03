Saint-Denis : la chasse aux places de parking facilitée grâce à une nouvelle application

La ville de Saint-Denis expérimente une nouvelle application mobile qui permet de localiser en temps réel les places de parking disponibles dans les principales rues du centre-ville. De grands panneaux ont aussi fait leur apparition aux entrées Ouest et Est pour diriger les automobilistes vers les parkings libres.

Petite nouveauté dans le centre-ville dionysien. Les automobilistes peuvent désormais repérer les places de parking disponibles, ainsi que les tarifs, grâce à la nouvelle application mobile Cocoparks que la Sodiparc va expérimenter pendant un an.

"Vous avez en cœur de ville sur les portions de rue Juliette-Dodu, Jean-Chatel et Alexis-de-Villeneuve, 41 "cocospots" qui sont en fait des capteurs installés en hauteur qui vont indiquer le nombre de places disponibles en temps réel", explique Kadir Rassay, directeur de stationnement à la Sodiparc.

Cocoparks, une nouvelle appli pour trouver des places de stationnement à Saint-Denis • ©Delphine Gérard

Plus de 258 places de stationnement

Une technologie déjà connue dans l'Hexagone : le système de guidage GPS s'appuie sur ces capteurs positionnés aux abords des rues. Et six places sont également réservées aux personnes à mobilité réduite sur l'application afin de les rapprocher de leur destination.

Les capteurs renseignent ainsi la disponibilité pour 258 places de stationnement sur la voie publique et les 1 200 places des cinq grands parkings publics payants gérés par la Sodiparc (Citypark Sainte-Anne, Rieul, Grand Marché, Petit Marché et République).

Se garer plus vite

De grands panneaux lumineux ont également été installés aux entrées Ouest et Est de la ville afin de diriger les automobilistes vers les . Là encore, les usagers seront informés en temps réel du nombre de places disponibles.

Ce double dispositif a plusieurs objectifs et en premier lieu de faciliter l’accès au centre-ville et de limiter le flux des voitures. Se garer plus vite, c'est circuler moins longtemps, résume Gérard Françoise, élu à Saint-Denis et président directeur général de la Sodiparc.

"Les études montrent qu'entre 20 et 30 % de la circulation en centre-ville a pour objectif de trouver une place. C'est globalement un déplacement sur trois. Ca permettra donc de désengorger le centre-ville et de diminuer la pollution" Gérard Françoise, PDG de la Sodiparc

Un dispositif déployé à terme dans toute la ville

L'objectif est également de redynamiser le centre-ville, et encourager les usagers à continuer à se déplacer vers les commerces et les différents services proposés au cœur de la commune.

D'autres projets sont en route, souligne la maire Ericka Bareigts "Il y aura bientôt un autre parking, des ouvertures de parking plus tardives le soir pour que les gens puissent confortablement laisser leur voiture à un endroit et pouvoir faire le reste du parcours, soit en bus, soit à vélo, soit en trottinette soit à pied".

Le dispositif sera expérimenté pendant un an et s'il est concluant, il sera élargi à toute la ville, y compris pour les places de stationnement gratuites. En 2021, Citypark a enregistré un chiffre d'affaires en hausse, soit plus de 3,11 millions d'euros (contre 2,65 millions d'euros en 2020), avec 1 957 000 euros de recettes sur la voirie urbaine et 711 000 euros sur l’exploitation.