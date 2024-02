Saint-Denis : les habitants de Bois-de-Nèfles privés d'accès à internet depuis près de dix jours

Dans les hauts de Sainte-Clotilde, environ 140 foyers subissent une panne de leur connexion internet depuis bientôt dix jours après la chute d'un poteau. Sans ce moyen de communication devenu indispensable au quotidien, les habitants sont en colère et espèrent un retour rapide à la normale.

Dans les hauts de Saint-Denis, du côté de Bois-de-Nèfles Sainte-Clotilde, les habitants vivent depuis neuf jours sans connexion internet. La faute à la chute d'un poteau dans le quartier. Un poteau malheureusement essentiel au ralliement du quartier au réseau internet par fibre optique.

Environ 140 foyers sont depuis privés de cette connexion qui leur apporte pour certains la télévision et le téléphone, au-delà de la navigation sur leurs smartphones ou tablettes. Car internet est devenu indispensable dans leur quotidien, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

"Nout vie lé chamboulée"

"Un poteau que la tombé et nout vie lé chamboulée !", constate Stéphane, un habitant du quartier, devant le nouveau poteau installé. Pour sa famille, ces neuf derniers jours ont été longs, explique-t-il. "Sans ce poteau la na point de fibre, et sans fibre ou peux pu travail ou faire les démarches administratives", se plaint Stéphane. Ne parlons même pas des enfants, qui rongent leur frein en l'absence de télévision. Les devoirs d'école sont également contraints. "I donne pu a ou leçons su papier maintenant, tout i passe par internet", achève le père de famille.

Difficile de travailler, pour les parents comme les enfants

Ce n'est pas Anne-Marie, enseignante, qui dira le contraire. Depuis la coupure d'internet, difficile de travailler, s'exprime-t-elle. Idem pour son fils, collégien, qui ne peut plus avoir accès à Pronote pour prendre connaissance des travaux à faire pour la semaine.

"Je ne peux pas travailler, je ne peux pas aller sur Pronote, avoir les mails qui me sont destinés ni y répondre, je ne peux pas préparer les cours, ni envoyer de messages aux collègues, aux parents ou aux élèves..." Anne-Marie, enseignante

La box 4G, "au ti bonheur la chance"

Son opérateur, Orange, lui a bien fourni un boîtier 4G le temps que la connexion de son domicile soit rétablie. Mais le dispositif semble ne pas tenir toutes ses promesses dans ce quartier des hauts de Saint-Denis. "Des fois ça marche, d'autres non, c'est au ti bonheur la chance", souffle Anne-Marie, qui dit devoir se rendre à l'extérieur pour avoir un semblant de connexion, puisque "dans la maison ça ne passe pas".

"Ca vient parasiter tout ce qu'on a l'habitude de faire" Anne-Marie, habitante de Bois-de-Nèfles Sainte-Clotilde

"Comme il y a 20 ans !"

Florence rencontre la même difficulté dans l'usage de la box 4G prêtée par l'opérateur.

"Le problème c'est que là où j'habite, on capte mal la 4G. La plupart du temps, la box capte la 3G, mais je ne peux pas l'utiliser pour me connecter à internet, encore moins pour la télé ou le téléphone. Une fois de temps en temps j'arrive à afficher une page internet, mais ça met plusieurs minutes à charger. Comme il y a 20 ans !" Florence, habitante de Bois-de-Nèfles Sainte-Clotilde

Une date de retour à la normale imprécise

Sophie, une des Dionysiennes concernées par cette absence d'internet, ne décolère pas devant la communication floue de son opérateur. "Orange nous donne des dates différentes : nous on a eu le 22, le 23 certains le 5, le 6, le 7 ou le 8 mars... Hier ma tatie a eu la date du 23 mars. Est-ce que c'est normal de faire attendre les gens aussi longtemps que ça ?", s'interroge-t-elle.

"Nous on a besoin d'internet pour les papiers, l'administratif, et pour travailler". Sophie, habitante de Bois-de-Nèfles Sainte-Clotilde

Intervention ce lundi matin

Ces habitants de Bois-de-Nèfles Sainte-Clotilde ont pu constater, ce lundi 26 février, la présence de techniciens dans leur quartier, et espèrent que cette intervention portera ses fruits. Non sans émettre de doutes. "Aujourd'hui on a vu des équipes sur place qui disent qu'ils allaient raccorder aujourd'hui, mais ils ont déjà dit ça la semaine dernière. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui ou le mois prochain ?", commente Sophie.