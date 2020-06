Saint-Denis : le principal du collège Juliette Dodu mis en examen pour viols sur mineure et suspendu

Mis en examen depuis près de 3 semaines pour viols et agressions sexuelles sur mineure, le principal du collège Juliette Dodu à Saint-Denis a également été suspendu par le rectorat. L’homme d’une cinquantaine d’années est présumé innocent.

LH / Nathalie Rougeau •

Présumé innocent, le principal du collège Juliette Dodu de Saint-Denis a été suspendu de ses fonctions par le rectorat, le temps que la justice fasse son travail. Il y a 3 semaines environ, il a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineure.



L’homme d’une cinquantaine d’années a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire. Il est présumé innocent des faits des faits qui lui sont reprochés. Vu ses fonctions et la nature des faits, il ne peut, dans le doute, rester au contact de jeunes.



Il y a trois semaines, avant même sa garde à vue et sa mise en examen par un juge d’instruction, l’homme s’était rendu au commissariat Malartic pour expliquer aux enquêteurs qu’il était victime d’un chantage de la part de sa compagne, une femme malgache au moins 20 ans plus jeune que lui.



Cette dernière lui aurait dit : " je sais ce que tu as fait, si tu ne me donnes pas d’argent, je te dénonce ".



L’homme aurait refusé de céder au chantage mais aurait reconnu face aux enquêteurs de la brigade criminelle avoir abusé sexuellement d’une jeune mineure. Selon une source proche de l’enquête, la compagne pourrait être poursuivie pour "non dénonciation de crime".