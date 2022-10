Saint-Denis : rassemblement en signe de soutien aux femmes iraniennes

Un peu moins d'une centaine de personnes se sont mobilisées à Saint-Denis, ce lundi pour condamner la répression qui fait rage en Iran, plus de deux semaines après la mort de la jeune iranienne Mahsa Amini.

" Femme, vie, liberté ", plus qu'une devise, un slogan, un cri du cœur scandé haut et fort dans le monde entier en hommage à Mahsa Amini. Il y a deux semaines, cette jeune iranienne est morte après avoir été arrêtée par la police des moeurs pour un voile mal porté. Depuis, l'Iran est à feu et à sang.

Une situation qui indigne au-delà des frontières. Ce lundi, la ligue des droits de l'homme de La Réunion a appelé au rassemblement devant le théâtre de Champ Fleuri, à Saint-Denis.

Emotion et indignation

Les premières notes d'un chant persan résonne sur le parvis des droits de l'homme. Reyhaneh ne peut retenir ses larmes. Cette membre de l'association franco-iranienne de l'île se confie, " ça touche l'humanité, la liberté, la femme. Notre force vient de l'union, de nous tous, chacun à son niveau peut changer les choses. J'espère que de La Réunion, on pourra aussi faire changer les choses ".

A ses côté, une autre membre de l'association, Massi Rivière." C'est un symbole que les Iraniens et les Iraniennes soient là, réunis ensemble dans l'harmonie pour dire stop. Dimanche, à Paris, il y a eu des milliers de manifestants au soutien au peuple iranien. Dans le monde entier, les gens se réunissent pour que cesse la tyrannie ".

Droits des femmes en régression

Au milieu des manifestants, quelques politiques venus apporter leur soutien à cette résistance au pouvoir régressif. " Elle est morte parce que le pays iranien déteste, hait les femmes" déclare vivement la présidente de Région, Huguette Bello. Et d'ajouter, " je vois que les droits des femmes sont en régression partout dans le monde et notamment en Iran où il y a 183 femmes qui attendent dans le couloir de la mort. 18 femmes ont été exécutées par le régime iranien ".

Malgré cette répression, les Iraniens poursuivent leur résistance. Une résistance violemment réprimée par le régime. Au moins, 92 personnes ont été tuées dans ces manifestations.