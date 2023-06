Sainte-Clotilde : débrayage du personnel de l'école des Lilas après l’agression d’une enseignante

Le personnel de l’école des Lilas à Sainte-Clotilde a débrayé ce jeudi 29 juin après l’agression d’une enseignante mardi dernier. Elle a été frappée par la mère et la sœur d’un élève.

LP / Cynthia Véron •

La situation était tendue devant l’école des Lilas, à Sainte-Clotilde. La police municipale était sur place. Le personnel de l’école a débrayé ce jeudi 29 juin, en soutien à une collègue agressée mardi dernier.

Des coups au visage, des menaces et intimidations

Le personnel s’est mobilisé après l’agression de cette enseignante qui a été frappée par la mère et la sœur d'un élève, à la sortie du conseil de classe. Les enseignants dénoncent un climat de tension dans l’école.

L’enseignante agressée est actuellement en arrêt maladie, entre incompréhension et colère. Mardi dernier, elle a d’abord été agressée physiquement par la mère et la sœur d’un élève. Elle aurait reçu des coups au visage, puis des menaces et des intimidations de s’en prendre personnellement à elle. L'enseignante a porté plainte.

La mère et la soeur d'un élève mis en cause

Depuis, la sœur de son élève est revenue à l’école, malgré l’interdiction qu’elle a reçu de ne plus s’approcher de l’établissement.

Ce matin, le personnel tient à soutenir leur collègue, et demande le transfert de l’élève de CE2 dans une autre école pour ne plus être en lien avec sa famille.

La peur que cela se reproduise

Le personnel dit se sentir "en insécurité et a peur que cela se reproduise". D’autant que des insultes auraient déjà été proférées par la mère de famille à plusieurs reprises cette année à l’encontre de l’enseignante.

Ce matin, l’inspectrice de l’Education nationale a rencontré l’équipe éducative.

En 2019, le directeur de cette école avait déjà été agressé par un parent d’élève.