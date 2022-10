Salon Proxi Job à Saint-Denis : deux jours pour présenter plus de 250 emplois aux jeunes réunionnais

Aujourd’hui et demain, la mission locale Nord organise la première édition de l’opération "Proxi Job" à la Nordev de Saint-Denis, puis aux Camélias. L'objectif est de faciliter la mise en relation entre les sociétés et les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont à la recherche d’un emploi.

A la recherche d'un poste de technicien de maintenance, Nicolas, 24 ans, s'est rendu ce jeudi matin sur le site de la Nordev à Saint-Denis où se tient la première édition de l'opération Proxi Job, organisée par la Mission locale Nord. "Je travaillais déjà mais j'ai été licencié économique. Et là je cherche du travail depuis un mois", nous explique le jeune homme en attendant son entretien avec l'équipe d'une agence d'interim.

Nicolas ne devrait pas rester longtemps sans emploi car comme le souligne Carole Nocalou, responsable de l'agence Shock Interim, "les techniciens de maintenance sont des profils assez rares". Le jeune candidat a même l'espoir de pouvoir décrocher un CDI rapidement.

A la Nordev puis aux Camélias demain

Mettre en relation les jeunes âgés de 16 à 25 ans avec de potentiels recruteurs, c'est là tout l'objectif de cette opération qui se tient durant toute cette journée de jeudi à la Nordev et qui se poursuit demain, vendredi, à l'Académie intergénérationnelle des Camélias.

Plus de 100 offres seront proposées sur chacune des journées et dans des secteurs très différents comme le commerce, les soins à domicile, l'artisanat, l'horticulture, l'administration, la grande distribution… Une trentaine d'entreprises et de partenaires institutionnels et associatifs seront présents sur les deux jours pour proposer des emplois, des formations, des contrats en alternance ou encore des contrats de professionnalisation.

Opération Proxi Job à Saint-Denis : plus de 250 emplois pour les jeunes de 16 à 25 ans • ©Hermione Razafinarivo

Devenir hôtesse de l'air ou steward

Et les principaux intéressés sont bien présents en nombre sur place. Amandine n'a pas encore 18 ans mais elle est en quête d'un contrat en apprentissage avec en ligne de mire, le rêve de travailler pour une compagnie aérienne.

"J'aimerais devenir hôtesse de l'air mais je suis beaucoup trop jeune et donc en attendant, j'essaie de trouver une formation en alternance qui s'en rapproche", confie-t-elle en patientant devant le stand des métiers de l'aérien.

Reste que le secteur, fortement impacté par la crise sanitaire, est encore fragile, rappelle Gilles Boyer, qui est à a tête d'une société de formation spécialisée dans les métiers de l'aérien et de l'aéroportuaire. "Le secteur commence à redémarrer et les compagnies aériennes recommencent tout doucement à recruter des hôtesses et des stewards mais pour l'instant, on a préféré mettre ces formations en stand-by", modère-t-il.

Le secteur du tourisme recrute

Mais s'il y a bien un secteur qui recrute à l'heure actuelle, c'est celui du tourisme. "C'est un secteur très dynamique en ce moment à La Réunion. L'hôtellerie, les loisirs,... On a beaucoup d'entreprises qui recherchent et ce sont les jeunes qui sont plus difficiles à trouver aujourd'hui pour nous", relève encore Gilles Boyer.

Et puis il y a bien sûr le BTP. Selon les agences d'interim, il est par exemple difficile de recruter sur des postes de maçon, de la finition au coffrage. On recherche aussi des soudeurs ou encore des mécaniciens. Et puis, les postes d'administratifs sont également recherchés.