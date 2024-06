Saint-Denis : sept mois après l'incendie, la charcuterie Viracaoundin rouvre ses portes

La charcuterie Viracaoundin, institution du commerce dionysien, a rouvert ses portes le jeudi 27 juin 2024. Le sinistre n'est pas oublié. Il y a sept mois, le commerce avait été ravagé par les flammes. Trois tonnes de marchandises étaient parties en fumée. Cette semaine, le magasin peut de nouveau accueillir des clients.

À la suite d'un incendie qui s'était déclaré dans le garage de la charcuterie Viracaoundin le 30 novembre dernier à Saint-Denis, le commerce situé dans la rue Monthyon avait été contraint de fermer.

Cette semaine, la boutique a rouvert ses portes dans un local provisoire situé sur le trottoir d'en face, dans un ancien salon de coiffure qu'il a fallu entièrement équipé. Les travaux de la charcuterie encore noircie par les flammes devraient bientôt débuter.

Un local provisoire pour la charcuterie

Après un long chômage technique pour les dix employés et de nombreuses démarches pour le propriétaire, les saucisses, le boucané, le boudin et les volailles sont de retour dans les présentoirs.

Le local provisoire de la charcuterie Viracaoundin a nécessité plusieurs mois de travaux. Le temps de tout carreler afin de répondre aux normes d'hygiène et d'organiser la production.

"D'un salon de coiffure, l'endroit est passé à une salle de vente de charcuterie. Ici, on a un petit atelier provisoire. On a aménagé notre atelier de production dans un ancien restaurant situé un peu plus haut", explique Yoland Viracaoundin, gérant de la charcuterie.

Une relation de confiance

L'espace de vente est plus petit, mais les clients sont déjà de retour. "Je vais acheter des saucisses, mon petit-fils attendait ça avec impatience. Ensuite, je vais acheter du boudin aussi", lance Huguette, heureuse de retrouver son charcutier préféré.

Comme Huguette, les clients fidèles ne manquent pas à l'appel. "Chaque fois que je passais à côté, je regardais si c'était ouvert", confie un client.

De son côté, le gérant partage la joie de ses clients. "Heureusement qu'on a toujours la confiance de nos clients habitués. Ils sont contents, tout comme nous. Dès l'ouverture, ils sont tout de suite revenus", affirme Yoland Viracaoundin.

On a aussi la confiance de nos fournisseurs qui nous livrent sur bons de livraisons, sans demander de paiement immédiat. Ça nous permet de nous refaire au niveau de notre trésorerie. Yoland Viracaoundin, gérant de la charcuterie

Réouverture de la "vraie charcuterie" Viracaoundin dans plusieurs mois

"Retrouver le contact avec les clients, ça fait du bien", dit sourire aux lèvres Julien, l'un des employés.

Dans "huit à dix mois", Yoland Viracaoundin espère quant à lui ouvrir sa "vraie charcuterie" dans un "bâtiment refait à neuf", dit-il.

"On procède à la réhabilitation de notre local d'origine. À cause de ce qu'on a vécu, on va prendre le temps de faire quelque chose de bien réfléchi", conclut le gérant.