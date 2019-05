Trottinette : sensibilisation à la sécurité routière dès l'école

© Daniel Fontaine

Un mode de transport peu développé à la Réunion

Le reportage de Nathalie Rougeau et Daniel Fontaine

Trotinette : éducation à la sécurité routière Reportage - Réunion La 1ère

La cour de l’école centrale s’est transformée en véritable centre-ville de Saint-Denis à l’heure de pointe, ce mardi 28 mai. Les enfants se mêlent aux panneaux de circulations et autres plots pour pouvoir mieux comprendre les dangers de la route. L’atelier organisé par Laurent Séry, chargé de la Sécurité Routière à la police municipale de Saint-Denis, vise surtout à faire comprendre aux plus jeunes les dangers de la route.Le boom des nouveaux transports individuels, comme les trottinettes électriques ou encore les skates électriques, poussent les autorités à former nos enfants dès le plus jeune âge. En métropole, les accidents des moins de 16 ans avec ce type de véhicule se sont multipliés ces derniers mois.Les jeunes élèves de cet établissement ont donc eu la possibilité de s'exercer à la conduite des trottinettes électriques lors de cet atelier de prévention. Pour une grande partie d’entre eux c’était une première et l’adaptation fut complexe.Pour Lynda Bacca, enseignante au sein de l’établissement, le plus important est que les marmailles puissent «appréhender l’environnement». L’atelier trottinette fait partie des 9 ateliers de sensibilisation à la sécurité routière.Trottinette électrique, vélo ou autre moyen de transports pour nos enfants, l’important est de créer un bon comportement dès le plus jeune âge.