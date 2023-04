Un nouveau lieu d'écoute et d'accueil à Montgaillard pour lutter contre les violences intrafamiliales

L'association Stop VIF a désormais son local, inauguré samedi à Montgaillard. En un seul endroit, une centaine de familles du quartier pourra accéder à une écoute, un soutien, de l'aide dans des démarches...

JCTS / Adjaya Hoarau •

C'est au coeur d'une résidence SHLMR du quartier que Stop VIF est désormais installée. Les enfants eux, à les voir jouer, se sont déjà appropriés les lieux. Car pour favoriser la cohésion sociale, le local Stop VIF dispose d'un espace culturel et sportif, que tous seront ravis de découvrir.

Nouveau local Stop VIF à Montgaillard • ©Adjaya Hoarau

Mais le lieu a aussi pour vocation de répondre à des problématiques urgentes. Près de 25 associations se relaieront ici pour apporter entraide et écoute contre les violences domestiques.

Des actions de sensibilisation et de co-éducation

Selon Audrey Coridon, référente de Stop VIF, les familles pourront ici participer à "des actions primaires de sensibilisation et de co-éducation ou des rendez-vous personnalisés pour des problématiques plus personnelles ou délicates". Thématique importante qui ne manquera pas d'être abordée ici, la question du cadre juridique, pour "éviter les classements sans suite pour aller jusqu'au tribunal et mettre en cause les auteurs de violences", souligne Audrey Coridon.

Des ordinateurs et des conseillers

Le local servira aussi d'espace de coordination aux différentes instances, pour qu'elles "puissent se rencontrer et communiquer entre elles pour avancer ensemble sur les violences faites aux enfants".

En outre, dans ce lieu multi-fonctions, les habitants auront accès à des postes d'ordinateurs, des médiateurs, des conseillers pour lutter contre l'illectronisme, pourront être reçus par un psychologue, et les petits participer à des ateliers.