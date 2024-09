Une journée de prévention des accidents domestiques à La Réunion

Ce samedi 7 septembre, le CCAS de Saint-Denis organisait une journée de prévention aux accidents domestiques. Ils sont la première cause de décès chez l’enfant de moins de 6 ans. A La Réunion, 300 accidents de ce type sont identifiés chaque année.

LP / WF •

Noyade, étouffement, brûlure, chutes : les accidents domestiques peuvent être nombreux et sont la hantise des parents.

Première cause de décès des moins de 6 ans

Ce samedi 7 septembre, une journée de prévention aux accidents domestiques était organisée par le CCAS de Saint-Denis. Ils sont la première cause de décès chez l’enfant de moins de 6 ans. A La Réunion, 300 accidents de ce type sont identifiés chaque année.

Cette journée de prévention s'est tenue ce matin à l'Académie des Camélias avec une série d'ateliers pratiques et interactifs pour apprendre les gestes qui sauvent.

Noyade, étouffement, brûlure, chute

"Nous avons plusieurs ateliers sur les étouffements et les suffocations, des ateliers sur l’aide à la parentalité, des ateliers sur les accidents domestiques, détaille Véronique Ponoussamy, déléguée à la petite enfance à la ville de Saint-Denis. Avant d’appeler les secours, il est important que les parents et la famille puissent être présents et réagir".

Ce samedi 7 septembre, le CCAS de Saint-Denis organisait une journée de prévention aux accidents domestiques. • ©Réunion La 1ère

Des gestes qui sauvent

Comment pratiquer un massage cardiaque en cas de noyade ? Comment pratiquer la manœuvre de Heilmich ou de Mofenson en cas d’étouffement ? Comment secourir un enfant après une chute, une électrocution ou une intoxication ? Les parents présents ont pu obtenir des réponses à toutes ces questions. Des médecins du CHU de La Réunion étaient aussi présents.

"Par exemple, il est très important dans le cadre de brûlure de mener des actions de prévention car dans de nombreux cas ces accidents peuvent être évités, remarque le docteur Fernanda Frade, chirurguen pédiatrique au CHU de La Réunion. Deux tiers des accidents de brûlures pédiatriques surviennent chez des enfants de moins 5 ans".

De nombreuses familles présentes

Durant cette matinée, un escape game spécial était aussi organisé. Il comportait des énigmes et des défis autour de différentes situations d’accidents domestiques. Cet exercice ludique a permis de faire passer des messages essentiels et des gestes de secours aux nombreuses familles présentes.