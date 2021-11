Université de La Réunion : initiation au Krav Maga pour que les étudiantes se sentent en sécurité

Un stage d'initiation au Krav Maga s'est tenu ce matin au campus du Moufia. L'objectif est d'aider les étudiantes à se sentir plus en sécurité en adoptant les bons réflexes d'auto-défense.

Pratiquer un art martial quand on est une femme, c'est rassurant. Cela donne non seulement de la confiance en soi mais aussi un sentiment de puissance face à une menace qui semble bien plus forte que nous. Si les arts martiaux sont divers et variés, il en est un qui peut être particulièrement adapté à la gent féminine. Il s'agit du Krav Maga.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Ce matin, à l'Université de La Réunion, des cours étaient dispensés aux étudiantes, et étudiants, qui souhaitent apprendre les gestes rudimentaires pour se défendre. En effet, le sentiment d'insécurité est souvent l'accompagnatrice silencieuse des jeunes femmes qui quittent les cours tard le soir.

J'ai déjà eu ce sentiment d'insécurité (...) quand je prends le bus le soir, quand je finis tard les cours (...) on a ce sentiment d'être épiée, observée, poursuivie aussi. C'est pas de la paranoïa. Héloïse, étudiante

Le sentiment d'insécurité ne s'arrête pas aux limites du campus universitaire. Il est également présent dans la rue, lors des voyages. Mais les jeunes femmes d'aujourd'hui refusent "qu'au 21ème siècle, une femme ait peur d'être seule dans la rue parce qu'il y a un risque d'agression."

Dans le cadre de mes études, j'aurais à voyager dans pas mal de pays, seule. Il est toujours bon de savoir quelques techniques de self-defense. Hannah, étudiante

Pour les y aider, l'association humanitaire Krav Maga Women Protect dispensent des ateliers où sont montrées les techniques de base d'auto-défense en fonction des types d'agressions courantes dont peuvent être victimes les femmes. Ainsi, les participantes y apprennent les gestes nécessaires pour se défendre, pour que cela devienne instinctif.

Ce sont des gestes que les filles font habituellement mais là de façon répétée pour être mémorisés. Pascal Jams, instructeur à Manathan Krav Maga Réunion

Le Krav Maga c'est quoi?

Le Krav Maga, qui signifie littéralement "combat avec contact", est un système militaire d'auto-défense développé par l'armée Israëlienne et le Mossad, les services spéciaux d'Israël. Cet art martial se fonde sur des techniques de combat de rue qui combine, en plus, des techniques provenant de la boxe, du judo, du ju-jitsu et de la lutte.

Le Krav Maga s'accorde particulièrement aux femmes car il ne s'appuie pas sur des qualités physiques pour être efficace. Il est basé sur les réflexes et la rapidité d'action. Les coups sont focalisés sur des cibles comme les yeux, la nuque, les genoux, la gorge et les parties génitales de l'adversaire.