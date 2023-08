A 28 ans, Alexandre Law Wan va devenir le plus jeune prêtre de La Réunion

"J’ai hâte, une hâte heureuse et une grande paix intérieure, confie Alexandre Law Wan. L’aventure continue avec le Seigneur dans la joie et la confiance".

Dimanche 13 août prochain, à 14h30, Alexandre Law Wan, 28 ans, sera ordonné prêtre sur le parvis de l’Eglise de Saint-Joseph.

L’évêque émérite Mgr Gilbert Aubry célébrera l’ordination presbytérale, en présence du nouvel évêque Mgr Pascal Chane-Teng. Pour Alexandre Law Wan, c’est une fierté "d’être le dernier prêtre ordonné par Mgr Aubry".

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

"Une rencontre avec Jésus Christ"



Alexandre Law-Wan a grandi à Saint-Joseph où il a obtenu son bac avant de partir suivre des études de théologie en métropole. Pour lui, tout a commencé par "une rencontre avec Jésus Christ" quand il avait sept ans.

Le jour de ma première communion, me sentant enveloppé par l’amour du Seigneur, j’ai entendu "viens". Je me suis entendu lui répondre "si tu veux Seigneur", ma réponse était spontanée et heureuse.