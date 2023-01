Avant la rentrée scolaire, l’heure est au nettoyage à l’école Jean Petit de Saint-Joseph.

A l’école Jean Petit de Saint-Joseph, des opérations de nettoyage sont menées par les équipes de la mairie, ce mercredi 18 janvier. La cour d’école doit être propre avant la rentrée scolaire lundi.

LP / Olivier Murat •

Débroussailleuse, souffleur et tronçonneuse tournent à plein régime dans la cour de l’école de Jean Petit, dans les hauts de Saint-Joseph, ce mercredi 18 janvier.

Les agents municipaux sont mobilisés pour nettoyer l’école avant la rentrée scolaire et le retour en classe des élèves lundi prochain.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

L’heure du nettoyage avant la rentrée à l’école Jean Petit à St Joseph

Nettoyer, dégager des branches et éloigner les moustiques

Willy Hoareau s’occupe de l’entretient des 24 écoles de Saint-Joseph. "On va dégager les feuilles mortes des bouches d’évacuation d’eau, on va retirer les déchets, et les eaux stagnantes aussi pour ne pas attirer les moustiques, explique Willy Hoareau, responsable du service espace environnement à la ville de Saint-Joseph. Il faut aussi élaguer les arbres, surtout en pleine saison cyclonique".

Tout propre

A la fin de chaque vacance scolaire, la mission de ses équipes est de remettre en état les cours des écoles et leurs abords. Tout est passé au peigne fin. "C’est important de mettre tout propre pour les enfants, assure Dany Cazal, agent du service environnement de Saint-Joseph. C’est aussi leur montrer l’exemple sur la propreté".

Lundi matin, sauf évènement cyclonique ou grève, les enfants feront leur rentrée scolaire dans une cours d’école impeccable.