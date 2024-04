Pâques 2024 : deux prêtres célèbrent leurs 60 ans de sacerdoce à La Réunion

Ordonnés prêtres en 1964, le Père Clotaire Fontaine et le Père Antoine Dennemont célèbrent leurs 60 ans de sacerdoce ce lundi de Pâques. Pour l'occasion, une messe a été célébrée à Grand-Coude, dans les Hauts de Saint-Joseph, en présence de Monseigneur Pascal Chane-Teng, évêque de La Réunion et de Monseigneur Gilbert Aubry, évêque émérite.

C'était le lundi 30 mars 1964, c'était il y a 60 ans. Et pourtant, le Père Clotaire Fontaine s'en souvient comme si c'était hier. "Avec le Père Dennemont, on a été ordonnés prêtres à Saint-Louis par Monseigneur Georges Guibert", se remémore-t-il, rempli d'émotions.

Ce 1er avril 2024 est marqué par le lundi de Pâques. Pour les 60 ans de sacerdoce du Père Fontaine et du Père Dennemont, l'évêque de La Réunion, Monseigneur Pascal Chane-Teng et l'évêque émérite Monseigneur Gilbert Aubry, ont célébré une messe à Grand-Coude, à Saint-Joseph.

Saint-Joseph : 60 ans de sacerdoce pour Père Clotaire Fontaine et Père Antoine Dennemont, deux prêtres, vétérans du diocèse de La Réunion.

Un moment d'émotion

Quelques embrassades, des poignées de mains solides, des larmes versées, mais aussi beaucoup de joie et d'émotions. Les fidèles chrétiens sont venus nombreux à l'Eglise de Grand-Coude, à l'occasion des 60 ans de sacerdoce du Père Fontaine et du Père Dennemont.

C’est un jour de joie car nous remercions le Seigneur pour la fidélité d’avoir suivi un parcours de vie de manière aussi stable. Pouvoir servir le Seigneur durant autant d’années, c’est admirable. On a toujours besoin de serviteurs pour tous et pour le bien de l’île. Mgr Pascal Chane-Teng, évêque de La Réunion

Père Fontaine, une figure emblématique de Saint-Joseph

Originaire de la Chaloupe Saint-Leu, le Père Clotaire Fontaine est né le 10 juillet 1938, soit un an avant la Seconde Guerre Mondiale.

De 1938 à 1950, autrement dit de sa naissance à la sixième, il habitait à la Chaloupe Saint-Leu. Puis, il se souvient d'être parti à Cilaos, pour le petit Séminaire, un établissement d’enseignement supérieur catholique destiné à former les prêtres (NDLR). Son amour pour le Seigneur remonte, quant à lui, à sa tendre enfance.

Il est connu pour être une figure emblématique de Saint-Joseph, où il a été nommé curé de Saint-Joseph à partir de 1995.

C’est ma famille qui m’a inspiré. Depuis tout petit, je rêvais déjà d’être prêtre. Et, ce qui m’a motivé le plus, c’est que le prêtre qui m’a envoyé au petit Séminaire, a quitté la communauté. Alors, je me suis dit qu’il fallait que je le remplace. Père Clotaire Fontaine

Un lundi de Pâques "inoubliable"

Pour le Père Clotaire Fontaine, ce lundi de Pâques est "inoubliable".

Comme le 30 mars tombait le jour du Samedi Saint, on ne pouvait rien faire. Donc, on a reporté à ce lundi de Pâques. Dieu est grand. Il nous a appelés à son service. On s’est donné sans se poser de questions. On a répondu oui et on est heureux d’être là. Père Clotaire Fontaine

1989, une année marquante

1989 a été "l'année la plus importante pour moi", souligne le Père Clotaire Fontaine qui tient à partager son souvenir le plus émouvant.

C’était la venue du Pape Jean Paul II à La Réunion en mai 1989. J’ai pu l’approcher, serrer sa main et parler avec lui. Dans ma vie de prêtre, j’ai connu sept papes et quatre évêques. C'était un vrai moment de ferveur. Père Clotaire Fontaine

60 ans de sacerdoce, "une action de grâce"

La célébration des 60 ans de sacerdoce en ce lundi de Pâques est "une action de grâce", estime Monseigneur Gilbert Aubry, l'ancien évêque de La Réunion.

Pâques 2024 : deux Pères célèbrent leurs 60 ans de sacerdoce à La Réunion

60 ans ce n’est pas tous les jours. Cette fidélité s’enracine loin dans le passé. On était ensemble avec le Père Fontaine et le Père Dennemont au petit séminaire de Cilaos. On a quelques années passées en commun dans l’amitié, dans les moments d’études, mais surtout dans les moments de prières. Tout ça, ça fait qu’on est des amis de longue date. Ensemble, nous rendons grâce aujourd’hui. Mgr Gilbert Aubry, évêque émérite de La Réunion

"On est prêtre pour l'éternité"

Aujourd'hui à la retraite, le Père Clotaire Fontaine est toujours actif. Il n'est pas rare de le voir dans les églises du Sud de l'île.

“Quand on est prêtre, on est prêtre pour l’éternité. Mais comme on est des humains, on est obligé de prendre notre retraite", explique le Père Fontaine.

60 ans de sacerdoce : interview du Père Clotaire Fontaine

Comme Saint-Pierre est en manque de prêtres, tous les samedis à 16 heures, je célèbre la messe à la Ligne Paradis. On célèbre aussi des mariages. Ici, à Grand Coude, on a la messe tous les dimanches à 10 heures. On a des enterrements, des baptêmes. Ça continue au ralenti, mais on essaie donc d’être au service de Dieu et de l'Église jusqu’à notre dernier souffle. Père Clotaire Fontaine

Des paroissiens émus

Pour les fidèles, en ce lundi de Pâques, la venue de Monseigneur Chane-Teng et de Monseigneur Gilbert Aubrey à Grand Coude est un "jour de grâce", disent-ils. En attendant le début de la messe, ils se sont tous se sont rassemblés au sein de l'Eglise.

“J’ai toujours éprouvé beaucoup d’admiration et de respect pour Père Fontaine. Il a beaucoup fait pour Saint-Joseph. Je ne pouvais pas rater les 60 ans de sacerdoce du Père Fontaine”, affirme Karl Mussard, paroissien.

“Je connais le Père Fontaine depuis 1995. Il m’a rendu service. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Aujourd'hui, mon cœur est gros", confie Henriette Boyer, assise sur les bancs de l'Eglise avec son chapelet dans les mains.

Un peu plus loin dans l'Eglise, Edwige Richard participe à la chorale. "Depuis mon enfance, le Père Fontaine la fait mon catéchisme. Ma lé heureuse d’être là, de célébrer avec lu ses 60 ans de sacerdoce”, témoigne-t-elle. La messe a été rythmée par des chants de célébration.

Susciter des vocations

Les exemples d'engagement aussi long comme ceux des deux prêtres qui ont célébré leurs 60 ans de sacerdoce en ce lundi de Pâques peuvent peut-être susciter des vocations pour certains jeunes.