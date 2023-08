Saint-Joseph : des milliers de personnes présentes pour célébrer l'ordination presbytérale d'Alexandre Law-Wan

C'est le dernier prêtre que Mgr Gilbert Aubry ordonnera ce dimanche 13 août à Saint-Joseph : Alexandre Law-Wan embrasse la vocation cet après-midi, dans la ville dont il est originaire.

C'est à l'église de la Sainte Famille à Saint-Joseph, lieu de son baptême, que le jeune séminariste de 28 ans est ordonné prêtre diocésain dès 14h30. L'aboutissement d'un cheminement spirituel de sept ans pour ce Réunionnais, devenu diacre à la chapelle du séminaire français de Rome en 2022.

Des centaines de personnes étaient massées aux abords de l'église de Saint-Joseph en ce début d'après-midi, pour acclamer le nouveau prêtre. C'est au son des chants de chorale entonnés par les fidèles qu'Alexandre Law-Wan est arrivé sur le parvis de l'église, où se tenait la célébration.

Au total, plus de trois milliers de personnes ont fait le déplacement pour assister à cet événement d'importance pour la communauté catholique de l'île.

Si Alexandre Law-Wan devient ce dimanche le plus jeune prêtre de La Réunion, la vocation semble attirer de moins en moins. En France, le nombre d'ordinations stagne à un peu plus de 120 ces dernières années : 126 en 2020, 130 en 2021, 122 en 2022. A La Réunion, la dernière ordination en date est celle de Sébastien Mérion, il y a quasiment un an, à Saint-Paul.

Selon le nouveau prêtre, une telle situation est le fruit d'une "crise de l'engagement". "Ca fait peur de donner toute sa vie !", tente d'expliquer Alexandre Law-Wan. Lui raconte que cest sa rencontre avec le seigneur qui a guidé son engagement, "motivé par une rencontre avec quelqu'un dont je découvre qu'il est le trésor de ma vie".

"Je crois qu'il y a de la part des jeunes à réaliser ça : il y a une personne qui vaut la peine d'être aimée et pour qui je peux donner toute ma vie. La vocation de prêtre prend sens comme ça, quand il y a une rencontre qui change tout. Quand on a rencontré la personne qu'on aime et dont on se sent aimé le plus au monde, alors on est prêt à tout quitter pour cette personne"