Une créatrice de mode réunionnaise saluée pour son talent à la Fashion Week de New York

Corail Quiriet, une créatrice de mode réunionnaise, a remporté le titre de "Best Designer" à la Fashion Week de New York

Partager :

Corail Quiriet, une créatrice de mode réunionnaise, a remporté le titre de "Best Designer" à la Fashion Week de New York, l'un des plus grands rendez-vous de la mode. La jeune femme de 23 ans a pu présenter sa toute nouvelle collection baptisée "couleur lo kèr".

HA / CF •

Elle vit en Alsace mais Corail Quiriet est bel et bien originaire de La Réunion. Et à seulement 23 ans, cette jeune créatrice de mode s'est déjà fait remarquer pour son talent parmi les professionnels les plus talentueux du moment. La Saint-Joséphoise a pu en effet présenter sa toute nouvelle collection à la Fashion Week de New York, l'un des plus grands rendez-vous de la mode. Et c'est grâce à cette collection baptisée "couleur lo kèr", en hommage bien sûr à ses origines, qu'elle a remporté le prestigieux titre de "Best Designer", disputé avec trois autres créatrices. Revoir l'interview de Corail Quiriet sur Réunion La 1ère : Corail Quiriet : une Réunionnaise à la fashion week de New-York Rendez-vous l'année prochaine à Paris Grâce à ce titre, Corail Quiriet va pourvoir réaliser un shooting photo de rêve pour ses tenues sur Times Square, en plein coeur de Manhattan. "Et l'année prochaine, ils m'attendent pour la fashion week de Paris !" Pour Corail Quiriet, ce titre de Best c'est une formidable récompense pour "toutes les heures de travail et toutes les bonnes idées finalement que j'ai pu avoir et notamment celle de mes tenues éco"responsables". Contactée sur Instagram Cette aventure new-yorkaise a démarré comme un conte de fée. "J'ai été contacté sur Instagram sur le compte de ma marque Eilaroc pour participer à la Fashion Week de New York(...). J'ai été retenue et j'y suis allée !" "Mon inspiration principale c'est La Réunion et donc au travers de mes collections, on la ressent forcément", confie celle qui a confectionné ses tenues à partir de feuilles de chocas, de vacoas ou encore de cocotiers. Et la Réunionnaise ne s'est pas déplacée seule à New-York, elle était accompagné d'une délégation composée de neuf personnes parmi lesquelles d'autres réunionnaises.

Partager :